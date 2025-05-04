Долг жителей Тюмени за услуги ЖКХ превысил миллиард рублей

Долг жителей Тюмени за услуги отопления и горячего водоснабжения составил 1,31 млрд рублей. Об этом сообщает официальный сайт поставщика услуг АО «УСТЭК». Там уточнили, что абонентам с долгом свыше 2 000 рублей уже были направлены специальные квитанции.
«На текущей неделе должникам АО „УСТЭК“, имеющим задолженность за услуги отопления и горячего водоснабжения (ГВС), были направлены квитанции на ее погашение. Квитанции получат те, кто не вносил оплату более двух расчетных периодов и накопил долг свыше 2000 рублей. На сегодняшний день общая сумма задолженности потребителей перед АО достигла 1,48 млрд рублей, из которых 1,31 млрд рублей приходится на население», — указано на официальном сайте «УСТЭК».
Если требования об уплате задолженности будут проигнорированы, представители организации будут обращаться в суд. При этом, к долгу абонента добавятся пени и сумма судебных издержек. Возможны и более строгие меры: арест имущества и счетов, запрет на выезд за пределы РФ и т.д.
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