Тобольскому таксисту, угрожавшему пистолетом ветерану СВО, вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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До вынесения приговора таксист возместил ущерб в размере 80 тысяч рублей
До вынесения приговора таксист возместил ущерб в размере 80 тысяч рублей Фото:

В Тобольске таксисту который угрожал оружием участнику СВО, суд назначил наказание в виде года и десяти месяцев колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. До вынесения приговора таксист возместил ущерб в размере 80 тысяч рублей.

«Тобольский городской суд вынес приговор 46-летнему Саид-Ахмеду Израилову, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ). <...> Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Израилову наказание в виде лишения свободы на год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске таксист во время поездки достал пистолет и угрожал убийством пассажиру-ветерану СВО. Мужчина также негативно высказывался об участниках военных операций. Таксиста быстро задержали, им оказался 46-летний вахтовик из Тольятти.

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В Тобольске таксисту который угрожал оружием участнику СВО, суд назначил наказание в виде года и десяти месяцев колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. До вынесения приговора таксист возместил ущерб в размере 80 тысяч рублей. «Тобольский городской суд вынес приговор 46-летнему Саид-Ахмеду Израилову, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ). <...> Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Израилову наказание в виде лишения свободы на год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске таксист во время поездки достал пистолет и угрожал убийством пассажиру-ветерану СВО. Мужчина также негативно высказывался об участниках военных операций. Таксиста быстро задержали, им оказался 46-летний вахтовик из Тольятти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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