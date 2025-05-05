Тобольскому таксисту, угрожавшему пистолетом ветерану СВО, вынесли приговор

В Тобольске таксисту который угрожал оружием участнику СВО, суд назначил наказание в виде года и десяти месяцев колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. До вынесения приговора таксист возместил ущерб в размере 80 тысяч рублей.
«Тобольский городской суд вынес приговор 46-летнему Саид-Ахмеду Израилову, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ). <...> Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Израилову наказание в виде лишения свободы на год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Тобольске таксист во время поездки достал пистолет и угрожал убийством пассажиру-ветерану СВО. Мужчина также негативно высказывался об участниках военных операций. Таксиста быстро задержали, им оказался 46-летний вахтовик из Тольятти.
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