Ролевые игры и пешие экскурсии: афиша мероприятий в Шадринске на 8-11 мая

В Шадринске пройдет насыщенная культурная программа, приуроченная к майским праздникам и 80-летию со Дня Победы. Жителей и гостей города с 8 по 11 мая ждут театральные постановки, концерты, кинопоказы, экскурсии и праздничные мероприятия. URA.RU собрало афишу с самыми интересными мероприятиями в Шадринске.
Театр и концерты: афиша и цены
Шадринский драматический театр подготовил разнообразный репертуар: к юбилею Победы состоится показ спектакля «Синий платочек», также зрителей ждут постановки «Кафе-караоке „Ля мажор“, „Рождественские грезы“, „Счастье мое“ и музыкальная сказка для всей семьи „Дюймовочка“.
Во Дворце культуры пройдут концерты, среди которых выступление группы Blues Doctor и тематический вечер «Ретропятница». Кроме того, 8 мая в музее состоится «Квартирник», а в библиотеке пройдет программа «Их имена в истории края».
Киносеансы: что посмотреть
В кинотеатрах «Октябрь» и «Киномир» горожане смогут посмотреть как новинки, так и семейные фильмы: «Екатерина Великая», «Капитан Крюк», «Манюня: день рождения Ба», «Красный шелк», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Северный полюс». Помимо этого будут показывать и фильмы других жанров: мультфильм «Маракуда», а также киноленты «Денискины рассказы» и «Финал».
Праздничные мероприятия ко Дню Победы
В микрорайоне Осеево на улице Батуринской также должен пройти митинг и праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры «Созвездие» и ДДЮ «Ритм». Митинг начнется в 11:00 в сквере политехнического колледжа, а концерт стартует в 17:30.
На 9 Мая в Шадриснке ожидается насыщенная программа. На площади имени Здобнова в 10:00 начнется концерт-пролог, там же пройдет торжественный митинг и различные акции. Масштабный гала-концерт пройдет в 14:00 на площади у Дворца культуры.
Экскурсии и образовательные программы
Центральная библиотека имени А. Н. Зырянова приглашает на пешеходную экскурсию «По улице Веселой», исторический экскурс «Опальный маршал в Шадринске» и краеведческое мероприятие «Вот она какая, сторона родная!».
11 мая в краеведческом музее Шадринска пройдет выставка «Завещали нам деды день Великой Победы». Также пройдут экскурсии «Шадринск можно как книгу читать» и «По улице Веселой pesh.com». Из интересного в этот день пройдет ролевая игры «Происшествие в городе Ш.».
Дополнительные развлечения для всей семьи
В течение майских праздников в городе продолжают работать аттракционы, ярмарки изделий ручной работы и семейные площадки. Эти мероприятия начались с 1 мая и будут доступны жителям и гостям города и в дни праздничной программы.
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