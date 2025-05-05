05 мая 2025

Ролевые игры и пешие экскурсии: афиша мероприятий в Шадринске на 8-11 мая

В Шадринске проведут ролевую игру и отметят День Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Шадринске отметят День Победы и проведут другие мероприятия (архивное фото)
В Шадринске отметят День Победы и проведут другие мероприятия (архивное фото) Фото:

В Шадринске пройдет насыщенная культурная программа, приуроченная к майским праздникам и 80-летию со Дня Победы. Жителей и гостей города с 8 по 11 мая ждут театральные постановки, концерты, кинопоказы, экскурсии и праздничные мероприятия. URA.RU собрало афишу с самыми интересными мероприятиями в Шадринске.

Театр и концерты: афиша и цены

Шадринский драматический театр подготовил разнообразный репертуар: к юбилею Победы состоится показ спектакля «Синий платочек», также зрителей ждут постановки «Кафе-караоке „Ля мажор“, „Рождественские грезы“, „Счастье мое“ и музыкальная сказка для всей семьи „Дюймовочка“.

Во Дворце культуры пройдут концерты, среди которых выступление группы Blues Doctor и тематический вечер «Ретропятница». Кроме того, 8 мая в музее состоится «Квартирник», а в библиотеке пройдет программа «Их имена в истории края».

Киносеансы: что посмотреть

В кинотеатрах «Октябрь» и «Киномир» горожане смогут посмотреть как новинки, так и семейные фильмы: «Екатерина Великая», «Капитан Крюк», «Манюня: день рождения Ба», «Красный шелк», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Северный полюс». Помимо этого будут показывать и фильмы других жанров: мультфильм «Маракуда», а также киноленты «Денискины рассказы» и «Финал».

Праздничные мероприятия ко Дню Победы

В микрорайоне Осеево на улице Батуринской также должен пройти митинг и праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры «Созвездие» и ДДЮ «Ритм». Митинг начнется в 11:00 в сквере политехнического колледжа, а концерт стартует в 17:30.

На 9 Мая в Шадриснке ожидается насыщенная программа. На площади имени Здобнова в 10:00 начнется концерт-пролог, там же пройдет торжественный митинг и различные акции. Масштабный гала-концерт пройдет в 14:00 на площади у Дворца культуры. 

Экскурсии и образовательные программы

Центральная библиотека имени А. Н. Зырянова приглашает на пешеходную экскурсию «По улице Веселой», исторический экскурс «Опальный маршал в Шадринске» и краеведческое мероприятие «Вот она какая, сторона родная!». 

11 мая в краеведческом музее Шадринска пройдет выставка «Завещали нам деды день Великой Победы». Также пройдут экскурсии «Шадринск можно как книгу читать» и «По улице Веселой pesh.com». Из интересного в этот день пройдет ролевая игры «Происшествие в городе Ш.».

Дополнительные развлечения для всей семьи

В течение майских праздников в городе продолжают работать аттракционы, ярмарки изделий ручной работы и семейные площадки. Эти мероприятия начались с 1 мая и будут доступны жителям и гостям города и в дни праздничной программы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шадринске пройдет насыщенная культурная программа, приуроченная к майским праздникам и 80-летию со Дня Победы. Жителей и гостей города с 8 по 11 мая ждут театральные постановки, концерты, кинопоказы, экскурсии и праздничные мероприятия. URA.RU собрало афишу с самыми интересными мероприятиями в Шадринске. Театр и концерты: афиша и цены Шадринский драматический театр подготовил разнообразный репертуар: к юбилею Победы состоится показ спектакля «Синий платочек», также зрителей ждут постановки «Кафе-караоке „Ля мажор“, „Рождественские грезы“, „Счастье мое“ и музыкальная сказка для всей семьи „Дюймовочка“. Во Дворце культуры пройдут концерты, среди которых выступление группы Blues Doctor и тематический вечер «Ретропятница». Кроме того, 8 мая в музее состоится «Квартирник», а в библиотеке пройдет программа «Их имена в истории края». Киносеансы: что посмотреть В кинотеатрах «Октябрь» и «Киномир» горожане смогут посмотреть как новинки, так и семейные фильмы: «Екатерина Великая», «Капитан Крюк», «Манюня: день рождения Ба», «Красный шелк», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Северный полюс». Помимо этого будут показывать и фильмы других жанров: мультфильм «Маракуда», а также киноленты «Денискины рассказы» и «Финал». Праздничные мероприятия ко Дню Победы В микрорайоне Осеево на улице Батуринской также должен пройти митинг и праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры «Созвездие» и ДДЮ «Ритм». Митинг начнется в 11:00 в сквере политехнического колледжа, а концерт стартует в 17:30. На 9 Мая в Шадриснке ожидается насыщенная программа. На площади имени Здобнова в 10:00 начнется концерт-пролог, там же пройдет торжественный митинг и различные акции. Масштабный гала-концерт пройдет в 14:00 на площади у Дворца культуры.  Экскурсии и образовательные программы Центральная библиотека имени А. Н. Зырянова приглашает на пешеходную экскурсию «По улице Веселой», исторический экскурс «Опальный маршал в Шадринске» и краеведческое мероприятие «Вот она какая, сторона родная!».  11 мая в краеведческом музее Шадринска пройдет выставка «Завещали нам деды день Великой Победы». Также пройдут экскурсии «Шадринск можно как книгу читать» и «По улице Веселой pesh.com». Из интересного в этот день пройдет ролевая игры «Происшествие в городе Ш.». Дополнительные развлечения для всей семьи В течение майских праздников в городе продолжают работать аттракционы, ярмарки изделий ручной работы и семейные площадки. Эти мероприятия начались с 1 мая и будут доступны жителям и гостям города и в дни праздничной программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...