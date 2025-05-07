В какое время и где пройдет «Бессмертный полк» в Тюмени

«Бессмертный полк» в Тюмени начнется 9 мая в 10:00
© Служба новостей «URA.RU»
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Построение начнется в районе улицы Кирова
Построение начнется в районе улицы Кирова Фото:

Шествие «Бессмертного полка» начнется в Тюмени 9 мая в 10:00. Об этом URA.RU сообщили в информационным центре правительства Тюменской области.

«Шествие „Бессмертный полк России“ начнется в 10:00 и продлится до 12:00. Построение начнется на улице Республики от улицы Кирова, лучше приходить заранее», — отмечено в сообщении.

В рамках празднования 80-летия Победы на набережной Тюмени состоится заплыв аквайс-спортсменов. Вместе с фотографиями своих родных, защищавших Отечество, тюменцы преодолеют реку. Мероприятие начнется в 12:30 у мультицентра «Контора Пароходства».

Вместе с тем на параде к 9 мая тюменцы смогут увидеть парад конников. Специалисты в форме времен гражданской войны примут участие в праздничном шествии. 

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Шествие «Бессмертного полка» начнется в Тюмени 9 мая в 10:00. Об этом URA.RU сообщили в информационным центре правительства Тюменской области. «Шествие „Бессмертный полк России“ начнется в 10:00 и продлится до 12:00. Построение начнется на улице Республики от улицы Кирова, лучше приходить заранее», — отмечено в сообщении. В рамках празднования 80-летия Победы на набережной Тюмени состоится заплыв аквайс-спортсменов. Вместе с фотографиями своих родных, защищавших Отечество, тюменцы преодолеют реку. Мероприятие начнется в 12:30 у мультицентра «Контора Пароходства». Вместе с тем на параде к 9 мая тюменцы смогут увидеть парад конников. Специалисты в форме времен гражданской войны примут участие в праздничном шествии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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