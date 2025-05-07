Шествие «Бессмертного полка» начнется в Тюмени 9 мая в 10:00. Об этом URA.RU сообщили в информационным центре правительства Тюменской области.
«Шествие „Бессмертный полк России“ начнется в 10:00 и продлится до 12:00. Построение начнется на улице Республики от улицы Кирова, лучше приходить заранее», — отмечено в сообщении.
В рамках празднования 80-летия Победы на набережной Тюмени состоится заплыв аквайс-спортсменов. Вместе с фотографиями своих родных, защищавших Отечество, тюменцы преодолеют реку. Мероприятие начнется в 12:30 у мультицентра «Контора Пароходства».
Вместе с тем на параде к 9 мая тюменцы смогут увидеть парад конников. Специалисты в форме времен гражданской войны примут участие в праздничном шествии.
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