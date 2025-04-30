30 апреля 2025

В День Победы тюменцы увидят парад конников

© Служба новостей «URA.RU»
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На параде в День Победы пройдут конники одетые в форму времен гражданской войны
На параде в День Победы пройдут конники одетые в форму времен гражданской войны Фото:

Власти Тюмени решили порадовать горожан нововведением в День Победы. Им станет парад конников, которые будут одеты в форму времен гражданской войны, сообщил директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

«В этом году у нас на праздновании будет новинка. Запланирован плац-парад, а также аллюр-парад. Это парад конников в форме времен гражданской войны. Это новинка в торжественном прохождении войск тюменского гарнизона», — рассказал Сидоров 72.RU.

Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил программу мероприятий на День Победы. Тюменцев ждут концерты, военный парад и фейерверк. Подробнее о программе — в материале URA.RU.

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Власти Тюмени решили порадовать горожан нововведением в День Победы. Им станет парад конников, которые будут одеты в форму времен гражданской войны, сообщил директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров. «В этом году у нас на праздновании будет новинка. Запланирован плац-парад, а также аллюр-парад. Это парад конников в форме времен гражданской войны. Это новинка в торжественном прохождении войск тюменского гарнизона», — рассказал Сидоров 72.RU. Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил программу мероприятий на День Победы. Тюменцев ждут концерты, военный парад и фейерверк. Подробнее о программе — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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