В День Победы тюменцы увидят парад конников

Власти Тюмени решили порадовать горожан нововведением в День Победы. Им станет парад конников, которые будут одеты в форму времен гражданской войны, сообщил директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.
«В этом году у нас на праздновании будет новинка. Запланирован плац-парад, а также аллюр-парад. Это парад конников в форме времен гражданской войны. Это новинка в торжественном прохождении войск тюменского гарнизона», — рассказал Сидоров 72.RU.
Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил программу мероприятий на День Победы. Тюменцев ждут концерты, военный парад и фейерверк. Подробнее о программе — в материале URA.RU.
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