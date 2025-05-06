10 мая большинство больниц будут работать по графику субботы
В Курганской области на День Победы будут работать травмпункты и неотложная помощь. Также будут доступны кабинеты для пациентов с температурой. Об этом написано в приказе департамента здравоохранения Курганской области.
«График работы медицинских организаций в период с 28 апреля по 12 мая 2025 года», — пишет департамент. 10 мая большинство больниц будут работать по графику субботы.
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