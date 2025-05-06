Как будут работать курганские больницы в майские праздники. Скрин

В Курганской области на 9 Мая будут работать травмпункты и неотложная помощь
© Служба новостей «URA.RU»
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10 мая большинство больниц будут работать по графику субботы
10 мая большинство больниц будут работать по графику субботы Фото:

В Курганской области на День Победы будут работать травмпункты и неотложная помощь. Также будут доступны кабинеты для пациентов с температурой. Об этом написано в приказе департамента здравоохранения Курганской области.

«График работы медицинских организаций в период с 28 апреля по 12 мая 2025 года», — пишет департамент. 10 мая большинство больниц будут работать по графику субботы.

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В Курганской области на День Победы будут работать травмпункты и неотложная помощь. Также будут доступны кабинеты для пациентов с температурой. Об этом написано в приказе департамента здравоохранения Курганской области. «График работы медицинских организаций в период с 28 апреля по 12 мая 2025 года», — пишет департамент. 10 мая большинство больниц будут работать по графику субботы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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