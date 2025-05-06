В Кургане на базе спортивного комплекса им. В. Ф. Горбенко прошел городской турнир по рукопашному бою, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Турнир открыл ветеран боевых действий, подполковник запаса ФСБ России Виктор Дрогаев, который подчеркнул значимость такого спортивного события в преддверии юбилея Великой Победы. Об этом сообщает администрация города Кургана.
В соревнованиях приняли участие около 250 юных спортсменов из Кургана и области в возрасте от 8 до 17 лет. «Это мероприятие имеет большое значение для воспитания патриотизма и мужества у подрастающего поколения, особенно в канун такой даты, как 80-летие Победы. Желаю всем участникам честной борьбы, победы и достойных соперников», — отметил Виктор Дрогаев, открывая турнир. Почетными гостями соревнований и членами судейской коллегии стали тренер Федерации рукопашного боя, ветеран СВО Руслан Максимов, ветеран боевых действий и дважды кавалер Ордена Мужества Павел Гайдаенко, а также руководители спортивных организаций и представители администрации города.
В ходе турнира память погибших на фронтах Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. В командном зачете первое место занял Центр «Мостовик», второе — спортивно-патриотический клуб «Факел», третье — СК «Легион». Лучших спортсменов отметили в различных номинациях: за самый короткий бой (Дмитрий Грамотеев, Эдгар Тумасян, Илья Гвоздев, Артем Лукиных), волю к победе (Артем Филипов, Егор Науменко, Иван Кокорин и Сергей Самарцев) и лучшую технику (Евгений Киров, Павел Белоглазов, Михаил Прокопьев и Евгения Кокшарова). Следующие крупные соревнования по рукопашному бою — межрегиональная «Лига Зауралья» — пройдут в этом же комплексе с 22 по 25 мая и соберут сильнейших спортсменов из Уральского и Сибирского федеральных округов.
Турнир по рукопашному бою стал частью серии мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые проходят в Кургане с 5 по 9 мая. Ранее в городе состоялся легкоатлетический пробег с участием школьников, студентов, ветеранов СВО и представителей власти, а также запланированы акции, концерты и шествие «Бессмертного полка».
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