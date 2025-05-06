В Тюмени на Цветном бульваре ввели безлимитные абонементы на карусели

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Срок действия такого билета — до конца работы каруселей в день покупки абонемента
Срок действия такого билета — до конца работы каруселей в день покупки абонемента Фото:

В Тюмени в городском парке культуры и отдыха ввели безлимитный абонемент на прокат на аттракционах. Срок действия такого билета — до конца работы каруселей в день покупки абонемента. Об этом сообщается на сайте парка.

«Безлимитный билет (абонемент) предоставляет его владельцу право проката на любом аттракционе в течение срока его действия. Абонемент обмену и возврату не подлежит», — указано на сайте парка.

При покупке абонемента тюменцам будут выдавать браслеты, которые нельзя снимать и передавать, иначе билет аннулируется. Владельцы абонементов не смогут кататься на каруселях без очереди. Кроме того, интервал между прокатом на одном и том же аттракционе должен составлять не менее 10 минут. В случае, если посетитель не может воспользоваться билетом по уважительным причинам, ему предоставляется возможность перенести дату использования абонемента на другой день в течение ближайших пяти дней.

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В Тюмени в городском парке культуры и отдыха ввели безлимитный абонемент на прокат на аттракционах. Срок действия такого билета — до конца работы каруселей в день покупки абонемента. Об этом сообщается на сайте парка. «Безлимитный билет (абонемент) предоставляет его владельцу право проката на любом аттракционе в течение срока его действия. Абонемент обмену и возврату не подлежит», — указано на сайте парка. При покупке абонемента тюменцам будут выдавать браслеты, которые нельзя снимать и передавать, иначе билет аннулируется. Владельцы абонементов не смогут кататься на каруселях без очереди. Кроме того, интервал между прокатом на одном и том же аттракционе должен составлять не менее 10 минут. В случае, если посетитель не может воспользоваться билетом по уважительным причинам, ему предоставляется возможность перенести дату использования абонемента на другой день в течение ближайших пяти дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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