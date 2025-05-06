В Тюмени на Цветном бульваре ввели безлимитные абонементы на карусели

В Тюмени в городском парке культуры и отдыха ввели безлимитный абонемент на прокат на аттракционах. Срок действия такого билета — до конца работы каруселей в день покупки абонемента. Об этом сообщается на сайте парка.
«Безлимитный билет (абонемент) предоставляет его владельцу право проката на любом аттракционе в течение срока его действия. Абонемент обмену и возврату не подлежит», — указано на сайте парка.
При покупке абонемента тюменцам будут выдавать браслеты, которые нельзя снимать и передавать, иначе билет аннулируется. Владельцы абонементов не смогут кататься на каруселях без очереди. Кроме того, интервал между прокатом на одном и том же аттракционе должен составлять не менее 10 минут. В случае, если посетитель не может воспользоваться билетом по уважительным причинам, ему предоставляется возможность перенести дату использования абонемента на другой день в течение ближайших пяти дней.
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