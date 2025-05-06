В курганском городе построят парк на озере Старое. Фото

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В рамках реализации проекта планируется обустроить набережную у озера Старое и улучшить другие территории (архивное фото)
В рамках реализации проекта планируется обустроить набережную у озера Старое и улучшить другие территории (архивное фото) Фото:

В центре города Макушино (Курганская область) стартовала реализация масштабного проекта по благоустройству общественной зоны под названием «Озерный променад — туристическая ось Макушино». В рамках реализации проекта планируется обустроить набережную у озера Старое, создать прогулочные зоны, установить малые архитектурные формы и организовать освещение территории. Об этом сообщает департамент строительства Курганской области.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». «Обновление коснется центральной площади, городского сада и набережной озера Старое. Эти зоны являются ключевым центром притяжения жителей и гостей города, объединяя общественные, социальные, культурные, образовательные и коммерческие учреждения Макушино», — отметили в департаменте.

Дополнительно предусмотрено озеленение и благоустройство прилегающих территорий. Директор департамента Ирина Саблукова считает, что ключевая особенность проекта заключается в акценте на природные богатства: в летний период на данной территории можно наблюдать до восьми редких видов птиц, некоторые из которых занесены в Красную книгу.

Проект «Озерный променад» стал одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной среды в малых городах, наряду с инициативами из Шумихи и Катайска. Масштабные работы по благоустройству общественных пространств сейчас ведутся сразу в нескольких городах Курганской области, на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 300 миллионов рублей.

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В центре города Макушино (Курганская область) стартовала реализация масштабного проекта по благоустройству общественной зоны под названием «Озерный променад — туристическая ось Макушино». В рамках реализации проекта планируется обустроить набережную у озера Старое, создать прогулочные зоны, установить малые архитектурные формы и организовать освещение территории. Об этом сообщает департамент строительства Курганской области. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». «Обновление коснется центральной площади, городского сада и набережной озера Старое. Эти зоны являются ключевым центром притяжения жителей и гостей города, объединяя общественные, социальные, культурные, образовательные и коммерческие учреждения Макушино», — отметили в департаменте. Дополнительно предусмотрено озеленение и благоустройство прилегающих территорий. Директор департамента Ирина Саблукова считает, что ключевая особенность проекта заключается в акценте на природные богатства: в летний период на данной территории можно наблюдать до восьми редких видов птиц, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Проект «Озерный променад» стал одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной среды в малых городах, наряду с инициативами из Шумихи и Катайска. Масштабные работы по благоустройству общественных пространств сейчас ведутся сразу в нескольких городах Курганской области, на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 300 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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