Воркутяне Анастасия Бачурина и Владимир Скляренко сорвались на снегоходах в ущелье в горах Приуралья 1 мая. К моменту, когда «Ямалспас» и медики прибыли к месту трагедии, мужчина скончался от полученных травм, а женщину в тяжелом состоянии увезли в клинику Лабытнанги. К сожалению, спасти ее не удалось. О гибели экстремалов-снегоходчиков скорбела вся Воркута. Северяне не верили, что молодых, активных и веселых Насти и Владимира больше нет. URA.RU подготовило подборку о том, что известно о погибших на Ямале туристах.
«Верили до последнего, ведь ты боец!»
Анастасия Бачурина была известна воркутинцам прежде всего своим 20-летним увлечением парфюмерией. Она держала магазин и вела блоги в сети с демонстрацией распаковки флаконов. Подписчики отмечают, что 43-летняя Настя была ярким и теплым человеком, умела радоваться жизни. «Сталкивалась с этим человеком лишь раз, но какая же у нее была прекрасная энергетика, какая позитивная и яркая Анастасия!» — отмечала одна из подписчиц.
Свободное время Настя проводила с семьей и в туристических поездках. Помимо взрослой дочери у нее, по данным «КП-Коми», остался сын, которого она иногда брала с собой в путешествия.
«Ты зажигала, любила и наслаждалась этой жизнью, как ребенок! Сегодня мы потеряли тебя! Верили до последнего, ведь ты боец, как так... Настя!» — писали участники одного из туристических сообществ Воркуты.
Менее известна волонтерская деятельность Насти. В 2020 году она прошла курсы по основам интеллектуального волонтерства и тогда же окончила школу ответственных доноров. О себе Настя рассказывала, что награждена памятной медалью президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи „#МыВместе“.
Ее спутник, 37-летний Владимир Скляренко, по данным «КП-Воркута», был заядлым путешественником. Жил он ярко, любил природу, а также пешие многокилометровые путешествия. А еще Владимир увлекался театром.
«Погибла моя родная душа, мой любимый брат. Ушел красиво. В горах, влюбленный, познавший наконец-то радость жизни, в потоке творчества и мужской силы, уверенности. Слезы бегут сами по себе, больно, очень больно, — цитирует „КП“ слова сестры Владимира.
Роковая поездка в заповедник «Ингилор»
Как писали воркутинские telegram-каналы, группа туристов выехала в Приуралье на первомайские праздники. «Группа воркутинцев выехала в горы на снегоходах. Часть из них уехала с другой компанией», — сообщал канал «Говорит Воркута». По данным окружного следкома, трагедия случилась в горах заповедника «Ингилор». Для неподготовленного человека путешествие в этих местах полно опасностей.
Сообщение о происшествии со спутникового телефона Насти поступило в службу спасения 1 мая в 17:45 часов. Вертолет не смог вылететь из-за сложных погодных условий, и тогда сотрудники «Ямалспас» выдвинулись в горы на вездеходе ТРЭКОЛ и снегоходах. Настю нашли в крайне тяжелом состоянии в одной из расщелин. А вот ее спутник Владимир Скляренко погиб.
«Произошла нелепая случайность. Рядовая майская покатушка друзей оказалась фатальной для двух молодых друзей!» — писали в сетях воркутинские туристы.
Тело Владимира доставили в морг, а Настю увезли в клинику Лабытнанги. За жизнь молодой женщины боролись несколько дней, но травмы оказались слишком тяжелыми — 5 мая Насти не стало.
«Ну как так?! Это же Настя! Ее знал весь город, ее любили, ненавидели, но никто не мог остаться равнодушным!!! Человек настолько влюбленный в жизнь, в спорт, актив... и так скоро оставила нас...» – писали в сетях.
Следственную проверку по факту гибели воркутинских туристов проводит окружной следком. Место происшествия уже осмотрели. На видео — белая разбитая «Ямаха» Насти.
Близкие объявили сбор средств в пользу погибших. На страничке Насти в сети, где она вела блог о парфюмерии, все еще поступают соболезнования близким. Многие не верят в то, что такая нелепая трагедия могла произойти с молодыми, полными жизненных сил, успешными людьми. «Трудно принять и невозможно смириться... красивая, умная, успешная, двое детей...» — написала одна из подписчиц Насти.
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