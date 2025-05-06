06 мая 2025

Из-за ДТП в Ноябрьске пострадала женщина-водитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На место происшествия также приезжали сотрудники МЧС
На место происшествия также приезжали сотрудники МЧС Фото:

На пересечении переездов №3 и 4 в Ноябрьске произошло столкновение автомобилей Hyundai Santa Fe и Niva Shevrolet. По словам очевидцев, в ДТП пострадала водитель Hyundai.

«В Ноябрьске на пересечении проезда №3 и проезда №14, произошло столкновение двух легковых автомобилей Hyundai SantaFe и Niva Shevrolet. Пострадала женщина-водитель Hyundai Santa Fe», — написали ноябряне в telegram-канале NSK.

На место происшествия также приезжали сотрудники МЧС. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Ноябрьска. Ответ ожидается.

В ДТП пострадала водитель Hyundai
В ДТП пострадала водитель Hyundai
Фото:

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На пересечении переездов №3 и 4 в Ноябрьске произошло столкновение автомобилей Hyundai Santa Fe и Niva Shevrolet. По словам очевидцев, в ДТП пострадала водитель Hyundai. «В Ноябрьске на пересечении проезда №3 и проезда №14, произошло столкновение двух легковых автомобилей Hyundai SantaFe и Niva Shevrolet. Пострадала женщина-водитель Hyundai Santa Fe», — написали ноябряне в telegram-канале NSK. На место происшествия также приезжали сотрудники МЧС. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Ноябрьска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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