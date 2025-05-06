На место происшествия также приезжали сотрудники МЧС
На пересечении переездов №3 и 4 в Ноябрьске произошло столкновение автомобилей Hyundai Santa Fe и Niva Shevrolet. По словам очевидцев, в ДТП пострадала водитель Hyundai.
«В Ноябрьске на пересечении проезда №3 и проезда №14, произошло столкновение двух легковых автомобилей Hyundai SantaFe и Niva Shevrolet. Пострадала женщина-водитель Hyundai Santa Fe», — написали ноябряне в telegram-канале NSK.
На место происшествия также приезжали сотрудники МЧС. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Ноябрьска. Ответ ожидается.
В ДТП пострадала водитель Hyundai
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