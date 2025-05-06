В Тюмени откроют школу с кабинетом музыкальной разгрузки для педагогов

В Тюменской области одновременно ведется строительство 13-ти новых школ, в этом году планируется завершить возведение четырех образовательных учреждений. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Новые школы появятся, в частности, в микрорайоне Ямальский-1 и в селе Мальково.
«В этом году планируется завершить строительство еще четырех образовательных учреждений (три школы уже введены с начала 2025 года). В селе Мальково Тюменского района новая школа рассчитана на 1 101 ученика в смену. Окончание строительства запланировано в 2025 году», — указано в сообщении инфоцентра.
Также отмечается, что строительство школы в микрорайоне Ямальский-1 закончится в июне 2026 года. В этом учебном заведении, помимо стандартных классов, будут оборудованы специальные кабинеты для педагогов: зал для повышения квалификации и кабинет музыкальной разгрузки.
Помимо этого, в регионе реализуется программа по замене деревянных школ. В планах властей — заменить 28 устаревших зданий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!