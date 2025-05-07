Курганский завод, которым владеют москвичи, показал рекордную выручку

Завод «Бентизол» из Кургана за год заработал выручку в миллиард рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Производитель гидроизоляционных материалов из Кургана показал миллиардную выручку
Производитель гидроизоляционных материалов из Кургана показал миллиардную выручку Фото:

Курганский завод «Бентизол», производящий гидроизоляционные материалы, показал рекордные доходы. За прошлый год на предприятием московских инвесторов было заработано более миллиарда рублей выручки. Такой успех связывают с наработками прошлых лет и сотрудничеству с проектными институтами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор завода Виктор Яковлев.

«Наработки прошлых лет дали такой результат. Был востребован наш материал, заложенный в проектирование различных строительных объектов. Наш товар является проектным и мы сами формируем спрос», — пояснил руководитель завода.

Выручка компании за 2024 год составила 1 014 871 000 рублей. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период в 2023-м (841,7 миллиона). Чистая прибыль при этом сократилась на 38,9% — с 59,8 до 32,1 миллиона рублей.

Выручка от реализации на экспорт за прошлый год составила 38,4 миллиона, на внутренний рынок — 938,1 миллиона рублей. Себестоимость от реализации на экспорт — 28,4 миллиона, на внутренний рынок — 694,2 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганский актив холдинга из США в  два раза сократил выручку — с 451,2 до 276,4 миллиона рублей. На заводе «ВНТС» резкое уменьшение доходов объяснили переходом на производство нового оборудования и реструктуризацией экспортных поставок. 

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Курганский завод «Бентизол», производящий гидроизоляционные материалы, показал рекордные доходы. За прошлый год на предприятием московских инвесторов было заработано более миллиарда рублей выручки. Такой успех связывают с наработками прошлых лет и сотрудничеству с проектными институтами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор завода Виктор Яковлев. «Наработки прошлых лет дали такой результат. Был востребован наш материал, заложенный в проектирование различных строительных объектов. Наш товар является проектным и мы сами формируем спрос», — пояснил руководитель завода. Выручка компании за 2024 год составила 1 014 871 000 рублей. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период в 2023-м (841,7 миллиона). Чистая прибыль при этом сократилась на 38,9% — с 59,8 до 32,1 миллиона рублей. Выручка от реализации на экспорт за прошлый год составила 38,4 миллиона, на внутренний рынок — 938,1 миллиона рублей. Себестоимость от реализации на экспорт — 28,4 миллиона, на внутренний рынок — 694,2 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что курганский актив холдинга из США в  два раза сократил выручку — с 451,2 до 276,4 миллиона рублей. На заводе «ВНТС» резкое уменьшение доходов объяснили переходом на производство нового оборудования и реструктуризацией экспортных поставок. 
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