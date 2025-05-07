Курганский завод, которым владеют москвичи, показал рекордную выручку

Курганский завод «Бентизол», производящий гидроизоляционные материалы, показал рекордные доходы. За прошлый год на предприятием московских инвесторов было заработано более миллиарда рублей выручки. Такой успех связывают с наработками прошлых лет и сотрудничеству с проектными институтами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор завода Виктор Яковлев.
«Наработки прошлых лет дали такой результат. Был востребован наш материал, заложенный в проектирование различных строительных объектов. Наш товар является проектным и мы сами формируем спрос», — пояснил руководитель завода.
Выручка компании за 2024 год составила 1 014 871 000 рублей. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период в 2023-м (841,7 миллиона). Чистая прибыль при этом сократилась на 38,9% — с 59,8 до 32,1 миллиона рублей.
Выручка от реализации на экспорт за прошлый год составила 38,4 миллиона, на внутренний рынок — 938,1 миллиона рублей. Себестоимость от реализации на экспорт — 28,4 миллиона, на внутренний рынок — 694,2 миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало, что курганский актив холдинга из США в два раза сократил выручку — с 451,2 до 276,4 миллиона рублей. На заводе «ВНТС» резкое уменьшение доходов объяснили переходом на производство нового оборудования и реструктуризацией экспортных поставок.
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