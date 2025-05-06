В ТюмГУ открылась выставка с артефактами времен Великой войны и спецоперации

В главном корпусе Тюменского государственного университета открылась масштабная выставка «Мосты Победы 1945?2025», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе ТюмГУ. Посетить экспозицию можно до 6 июня бесплатно.
«В представленной экспозиции: портреты героев, артефакты времен Великой Отечественной войны и СВО, иммерсивный проект РГХПУ имени С. Г. Строганова „Свет Великой Победы“, инсталляция „Свет и пепел“. Обращает на себя особое внимание серия живописных портретов героев СВО, в том числе из Тюменской области, выполненных молодыми художниками РГХПУ им. С. Г. Строганова», — рассказали в пресс-службе университета.
Во время открытия выставки ректор ТюмГУ Иван Романчук добавил, что каждый день россияне помнят цену, которую пришлось стране заплатить за победу. И во время спецоперации жители продолжают защищать наши национальные идеалы от вражеских угроз. «На протяжении всех восьми десятилетий, каждый год, каждый день мы помним невероятно высокую цену, которую заплатила наша страна за свою свободу и за наше общее будущее. Мы бесконечно гордимся мужеством фронтовиков и несгибаемым характером тружеников тыла. Помним всех жертв той страшной войны», — подчеркнул ректор Романчук.
На открытии экспозиции спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко подчеркнул особую значимость подобных мероприятий. Он добавил, что важно помнить о трагедиях и победах.
В экспозиции представлен иммерсивный проект «Свет Великой Победы» от Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова, который с помощью мультимедийных инсталляций передает атмосферу перехода от мрака военных лет к свету Победы. В рамках выставки посетителям также доступна инсталляция «Свет и Пепел» православной стрит-художницы Ники Клецки, символизирующая хрупкость человеческой жизни на фоне разрушений и надежды.
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