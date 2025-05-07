Семьям погибших в СВО ишимцев вручили госнаграды

Ордена Мужества посмертно удостоились два бойца СВО из Ишима
Семьи двух погибших в СВО жителей Ишима (Тюменская область) получили награды, посмертно присвоенные героям. Об этом в своем telegram-блоге рассказал глава города Федор Шишкин.
«Вместе с военкомом Владимиром Лютовым вручил награды семьям земляков, погибших в ходе спецоперации. Светлая память героям», — написал он
Отмечается, что награды посмертно присвоены трем погибшим ишимцам. Орденом Мужества награждены Евгений Прокопьев и Виктор Митцых. А медаль «За отвагу» вручили семье Андрея Шаманского.
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