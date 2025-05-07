Семьям погибших в СВО ишимцев вручили госнаграды

В Ишиме семьям погибших бойцов СВО передали награды государственного уровня
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Ордена Мужества посмертно удостоились два бойца СВО из Ишима
Ордена Мужества посмертно удостоились два бойца СВО из Ишима Фото:

Семьи двух погибших в СВО жителей Ишима (Тюменская область) получили награды, посмертно присвоенные героям. Об этом в своем telegram-блоге рассказал глава города Федор Шишкин.

«Вместе с военкомом Владимиром Лютовым вручил награды семьям земляков, погибших в ходе спецоперации. Светлая память героям», — написал он

Отмечается, что награды посмертно присвоены трем погибшим ишимцам. Орденом Мужества награждены Евгений Прокопьев и Виктор Митцых. А медаль «За отвагу» вручили семье Андрея Шаманского.

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Семьи двух погибших в СВО жителей Ишима (Тюменская область) получили награды, посмертно присвоенные героям. Об этом в своем telegram-блоге рассказал глава города Федор Шишкин. «Вместе с военкомом Владимиром Лютовым вручил награды семьям земляков, погибших в ходе спецоперации. Светлая память героям», — написал он Отмечается, что награды посмертно присвоены трем погибшим ишимцам. Орденом Мужества награждены Евгений Прокопьев и Виктор Митцых. А медаль «За отвагу» вручили семье Андрея Шаманского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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