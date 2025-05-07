В Тюмени при задержании полицией пострадал подросток. Видео

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По словам свидетелей, парня обрызгали из перцового баллончика и силком затащили в машину
По словам свидетелей, парня обрызгали из перцового баллончика и силком затащили в машину Фото:

Тюменские полицейские провели жесткое задержание 13-летнего подростка, который оказывал сопротивление и нанес сотруднику полиции удар ногой. По внешним данным молодой человек выглядел как совершеннолетний, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города.

«Поступила жалоба на молодежь около подъезда жилого дома. На место прибыл наряд ППС. Один из молодых людей продолжил вести себя агрессивно, отказался представляться, оскорбил полицейского, а после нанес ему удар ногой. Выглядел совершеннолетним. Поэтому для усмирения была применена физическая сила и спецсредства, после чего его доставили в отдел полиции», — пояснили в ведомстве.

Установлено, что подросток является жителем села Ембаево. Материалы об инциденте направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Как сообщает издание «Мега Тюмень» со слов матери пострадавшего, его задержали за отказ назвать свою фамилию. При этом парню якобы распылили в лицо перцовый баллончик и нанесли несколько травм. В настоящий момент мама подростка намерена обратиться в прокуратуру и к детскому омбудсмену.

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Тюменские полицейские провели жесткое задержание 13-летнего подростка, который оказывал сопротивление и нанес сотруднику полиции удар ногой. По внешним данным молодой человек выглядел как совершеннолетний, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города. «Поступила жалоба на молодежь около подъезда жилого дома. На место прибыл наряд ППС. Один из молодых людей продолжил вести себя агрессивно, отказался представляться, оскорбил полицейского, а после нанес ему удар ногой. Выглядел совершеннолетним. Поэтому для усмирения была применена физическая сила и спецсредства, после чего его доставили в отдел полиции», — пояснили в ведомстве. Установлено, что подросток является жителем села Ембаево. Материалы об инциденте направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Как сообщает издание «Мега Тюмень» со слов матери пострадавшего, его задержали за отказ назвать свою фамилию. При этом парню якобы распылили в лицо перцовый баллончик и нанесли несколько травм. В настоящий момент мама подростка намерена обратиться в прокуратуру и к детскому омбудсмену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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