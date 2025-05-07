Названы сроки начала речной навигации на Ямале

Текущий сезон речной навигации на Ямале стартует в начале июня. Как сообщили в окружном департаменте транспорта, всего для обслуживания жителей и гостей региона планируется задействовать шесть пассажирских судов.
«Сезон пассажирской навигации традиционно начинается на Ямале в начале июня. Всего задействуют шесть пассажирских судов», — сообщается на сайте дептранса ЯНАО. Уточняется, что в этом году перевозки водным транспортом будут осуществляться по шести межмуниципальным и одному межрегиональному маршрутам.
В ведомстве добавили, что грузопассажирские перевозки между Салехардом и Лабытнанги начнутся после освобождения реки и оголовков для причаливания ото льда, Шесть паромных составов будут осуществлять перевозку. Кроме того, на маршруте Салехард — Зеленый Яр и обратно перевозки традиционно осуществляются круглогодично, независимо от сезона. В этом году продолжится субсидирование ряда маршрутов.
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