В заречной части Тюмени были замечены дети, которые купаются в ледяной воде р. Туры. Об этом сообщает telegram-канал «Паблик Тюмень».
«7 мая, 17-00. Уважаемые родители, чьи это дети купаются в ледяной воде при сильном ветре? Кому дети надоели и не нужны больше? Пока на них не закричала женщина, а потом и мужчина, от воды не отходили. „Дикий пляж“ на набережной, парк Заречный», — написал анонимный автор видео.
Ранее мэр Тюмени Максим Афанасьев заявил, что пляжный сезон в городе официально начнется 20 мая. Он добавил, что начиная с 1 мая от двух до десяти спасателей будут следить за безопасностью людей на правом берегу набережной р. Туры и два — на левом.
В пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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