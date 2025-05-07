07 мая 2025

В заречной части Тюмени появился «дикий пляж». Видео

В Тюмени дети искупались в ледяной воде
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские подростки открыли купальный сезон
Тюменские подростки открыли купальный сезон Фото:

В заречной части Тюмени были замечены дети, которые купаются в ледяной воде р. Туры. Об этом сообщает telegram-канал «Паблик Тюмень».

«7 мая, 17-00. Уважаемые родители, чьи это дети купаются в ледяной воде при сильном ветре? Кому дети надоели и не нужны больше? Пока на них не закричала женщина, а потом и мужчина, от воды не отходили. „Дикий пляж“ на набережной, парк Заречный», — написал анонимный автор видео. 

Ранее мэр Тюмени Максим Афанасьев заявил, что пляжный сезон в городе официально начнется 20 мая. Он добавил, что начиная с 1 мая от двух до десяти спасателей будут следить за безопасностью людей на правом берегу набережной р. Туры и два — на левом.

В пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В заречной части Тюмени были замечены дети, которые купаются в ледяной воде р. Туры. Об этом сообщает telegram-канал «Паблик Тюмень». «7 мая, 17-00. Уважаемые родители, чьи это дети купаются в ледяной воде при сильном ветре? Кому дети надоели и не нужны больше? Пока на них не закричала женщина, а потом и мужчина, от воды не отходили. „Дикий пляж“ на набережной, парк Заречный», — написал анонимный автор видео.  Ранее мэр Тюмени Максим Афанасьев заявил, что пляжный сезон в городе официально начнется 20 мая. Он добавил, что начиная с 1 мая от двух до десяти спасателей будут следить за безопасностью людей на правом берегу набережной р. Туры и два — на левом. В пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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