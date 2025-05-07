07 мая 2025

В Тюменской области от паводка спасли овец, лошадей и жеребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным экспертов, пик паводка в Тюменской области еще не пройден
По данным экспертов, пик паводка в Тюменской области еще не пройден Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Спасатели и местные жители Абатского района Тюменской области помогли животным, оказавшимся в ловушке из-за резкого подъема воды в реке Ишим. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор. По его словам, недавно сотрудники ТОСЭР провели операцию по спасению овец, лошадей и маленького жеребенка.

«41 овцу перевезли с одного берега на другой на лодке. 20 лошадей и одного жеребёнка доставить на большую землю возможности не было, так что их перегнали по воде на сухое безопасное место», — написал Моор в своей публикации.

Он добавил, что ни одно животное во время эвакуации не пострадало. Ранее URA.RU писало о том, что Ишимском районе сотрудники ТОСЭР спасли собаку, которая оказалась на островке, окруженном водой.

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Спасатели и местные жители Абатского района Тюменской области помогли животным, оказавшимся в ловушке из-за резкого подъема воды в реке Ишим. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор. По его словам, недавно сотрудники ТОСЭР провели операцию по спасению овец, лошадей и маленького жеребенка. «41 овцу перевезли с одного берега на другой на лодке. 20 лошадей и одного жеребёнка доставить на большую землю возможности не было, так что их перегнали по воде на сухое безопасное место», — написал Моор в своей публикации. Он добавил, что ни одно животное во время эвакуации не пострадало. Ранее URA.RU писало о том, что Ишимском районе сотрудники ТОСЭР спасли собаку, которая оказалась на островке, окруженном водой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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