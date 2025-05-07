Спасатели и местные жители Абатского района Тюменской области помогли животным, оказавшимся в ловушке из-за резкого подъема воды в реке Ишим. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор. По его словам, недавно сотрудники ТОСЭР провели операцию по спасению овец, лошадей и маленького жеребенка.
«41 овцу перевезли с одного берега на другой на лодке. 20 лошадей и одного жеребёнка доставить на большую землю возможности не было, так что их перегнали по воде на сухое безопасное место», — написал Моор в своей публикации.
Он добавил, что ни одно животное во время эвакуации не пострадало. Ранее URA.RU писало о том, что Ишимском районе сотрудники ТОСЭР спасли собаку, которая оказалась на островке, окруженном водой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!