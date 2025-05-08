08 мая 2025

Правнуки героев Великой Отечественной войны пришли на тюменский Парад Победы. Видео

Участники СВО пришли на тюменский Парад Победы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы пройдет на центральной ул. Республики Тюмени (архивное фото)
Парад Победы пройдет на центральной ул. Республики Тюмени (архивное фото) Фото:

На тюменский Парад Победы пришли десятки участников специальной военной операции, деды которых воевали на фронтах Великой Отечественной. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Журналистам агентства они рассказали, что не задумываясь приняли решение об участие в СВО.

«Дедушка прошел всю войну, по его стопам пошел. Служил в танковом батальоне командиром танка. Сейчас комиссовали по болезни. На спецоперацию отправился в декабре 2022 года, вернулся в ноябре 2024 года», — рассказал журналистам агентства участник СВО Артем Зинченко.

80-летие Великой Победы Тюмень отметит проходом военной техники и маршем курсантов ТВВИКУ. Сразу после этого в центре города пройдет шествие «Бессмертного полка». 

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На тюменский Парад Победы пришли десятки участников специальной военной операции, деды которых воевали на фронтах Великой Отечественной. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Журналистам агентства они рассказали, что не задумываясь приняли решение об участие в СВО. «Дедушка прошел всю войну, по его стопам пошел. Служил в танковом батальоне командиром танка. Сейчас комиссовали по болезни. На спецоперацию отправился в декабре 2022 года, вернулся в ноябре 2024 года», — рассказал журналистам агентства участник СВО Артем Зинченко. 80-летие Великой Победы Тюмень отметит проходом военной техники и маршем курсантов ТВВИКУ. Сразу после этого в центре города пройдет шествие «Бессмертного полка». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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