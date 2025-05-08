На тюменский Парад Победы пришли десятки участников специальной военной операции, деды которых воевали на фронтах Великой Отечественной. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Журналистам агентства они рассказали, что не задумываясь приняли решение об участие в СВО.
«Дедушка прошел всю войну, по его стопам пошел. Служил в танковом батальоне командиром танка. Сейчас комиссовали по болезни. На спецоперацию отправился в декабре 2022 года, вернулся в ноябре 2024 года», — рассказал журналистам агентства участник СВО Артем Зинченко.
80-летие Великой Победы Тюмень отметит проходом военной техники и маршем курсантов ТВВИКУ. Сразу после этого в центре города пройдет шествие «Бессмертного полка».
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