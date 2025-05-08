Заплыв на день Великой Победы для Тюмени давно стал традицией
Представители тюменского сообщества моржей проплыли по Туре с портретами предков-фронтовиков и флагами. Об этом с набережной рассказал журналист URA.RU.
«Стартовали с пустыми руками с левого берега. На середине пути им с лодки выдали портреты и флаги. Финиш состоялся у Конторы Пароходства», — сообщает корреспондент агентства.
Известно, что в конце пути к взрослым также присоединились и дети. Самые яркие моменты празднования юбилейного дня Великой Победы в Тюмени URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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