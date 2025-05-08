08 мая 2025

Тюменцы проплыли по Туре с портретами фронтовиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заплыв на день Великой Победы для Тюмени давно стал традицией
Заплыв на день Великой Победы для Тюмени давно стал традицией Фото:

Представители тюменского сообщества моржей проплыли по Туре с портретами предков-фронтовиков и флагами. Об этом с набережной рассказал журналист URA.RU.

«Стартовали с пустыми руками с левого берега. На середине пути им с лодки выдали портреты и флаги. Финиш состоялся у Конторы Пароходства», — сообщает корреспондент агентства.

Известно, что в конце пути к взрослым также присоединились и дети. Самые яркие моменты празднования юбилейного дня Великой Победы в Тюмени URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции

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Представители тюменского сообщества моржей проплыли по Туре с портретами предков-фронтовиков и флагами. Об этом с набережной рассказал журналист URA.RU. «Стартовали с пустыми руками с левого берега. На середине пути им с лодки выдали портреты и флаги. Финиш состоялся у Конторы Пароходства», — сообщает корреспондент агентства. Известно, что в конце пути к взрослым также присоединились и дети. Самые яркие моменты празднования юбилейного дня Великой Победы в Тюмени URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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