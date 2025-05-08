08 мая 2025

В Тюмени установили музыкальный рекорд России. Видео

В Тюмени песни военных лет исполнил оркестр из 400 музыкантов
© Служба новостей «URA.RU»
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431 баян и аккордеон исполнили «Катюшу» и «День Победы»
431 баян и аккордеон исполнили «Катюшу» и «День Победы» Фото:

Тюменские музыканты установили рекорд России по количеству участников, одновременно исполнявших песни военных лет. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«431 музыкант на площади 400-летия Тюмени исполнил композицию военных лет. Достижение зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что музыканты исполнили «Катюшу», «День Победы» и «Прощание славянки». Самые яркие моменты празднования юбилея Великой Победы — в трансляции URA.RU.

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Тюменские музыканты установили рекорд России по количеству участников, одновременно исполнявших песни военных лет. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «431 музыкант на площади 400-летия Тюмени исполнил композицию военных лет. Достижение зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко», — говорится в сообщении. Отмечается, что музыканты исполнили «Катюшу», «День Победы» и «Прощание славянки». Самые яркие моменты празднования юбилея Великой Победы — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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