431 баян и аккордеон исполнили «Катюшу» и «День Победы»
Тюменские музыканты установили рекорд России по количеству участников, одновременно исполнявших песни военных лет. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«431 музыкант на площади 400-летия Тюмени исполнил композицию военных лет. Достижение зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко», — говорится в сообщении.
Отмечается, что музыканты исполнили «Катюшу», «День Победы» и «Прощание славянки». Самые яркие моменты празднования юбилея Великой Победы — в трансляции URA.RU.
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