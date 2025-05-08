08 мая 2025

Тюменские курсанты приняли участие в параде Победы на Красной площади

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы приняли участие в Параде Победы
Тюменцы приняли участие в Параде Победы Фото:

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) приняли участие в военном параде на Красной площади в Москве в День Победы. Об этом сообщил telegram-канал инфоцентра правительства Тюменской области.

«В день празднования Великой Победы курсанты Тюменского высшего военно-инженерного ордена Кутузова командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова в парадном строю. Прошли по Красной площади», — указано в публикации информационного центра правительства Тюменской области.

Выпускники училища успешно реализуют профессиональные задачи в вооруженных силах. Занимаются фортификационным оборудованием оборонительных рубежей, возведением переправ через водные преграды, а также разминированием освобожденных территорий.

Ранее URA.RU писало о том, что почетный гражданин Тобольского района и Москвы, ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин встретил 80-ю годовщину Великой Победы на Красной площади в Москве. Где его поздравил президент России Владимир Путин.

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Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) приняли участие в военном параде на Красной площади в Москве в День Победы. Об этом сообщил telegram-канал инфоцентра правительства Тюменской области. «В день празднования Великой Победы курсанты Тюменского высшего военно-инженерного ордена Кутузова командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова в парадном строю. Прошли по Красной площади», — указано в публикации информационного центра правительства Тюменской области. Выпускники училища успешно реализуют профессиональные задачи в вооруженных силах. Занимаются фортификационным оборудованием оборонительных рубежей, возведением переправ через водные преграды, а также разминированием освобожденных территорий. Ранее URA.RU писало о том, что почетный гражданин Тобольского района и Москвы, ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин встретил 80-ю годовщину Великой Победы на Красной площади в Москве. Где его поздравил президент России Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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