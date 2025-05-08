Тюменские курсанты приняли участие в параде Победы на Красной площади

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) приняли участие в военном параде на Красной площади в Москве в День Победы. Об этом сообщил telegram-канал инфоцентра правительства Тюменской области.
«В день празднования Великой Победы курсанты Тюменского высшего военно-инженерного ордена Кутузова командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова в парадном строю. Прошли по Красной площади», — указано в публикации информационного центра правительства Тюменской области.
Выпускники училища успешно реализуют профессиональные задачи в вооруженных силах. Занимаются фортификационным оборудованием оборонительных рубежей, возведением переправ через водные преграды, а также разминированием освобожденных территорий.
Ранее URA.RU писало о том, что почетный гражданин Тобольского района и Москвы, ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин встретил 80-ю годовщину Великой Победы на Красной площади в Москве. Где его поздравил президент России Владимир Путин.
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