В Тюмени открыли мемориал героям-авиаторам. Фото

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Памятник авиаторам в Тюмени открыли 9 мая
Памятник авиаторам в Тюмени открыли 9 мая Фото:

В Тюмени открыли мемориал, посвященный тюменским авиаторам, которые отдали жизни за победу в Великой Отечественной войне. Монумент расположен на территории аэропорта Плеханово, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«Это дань вечной благодарности многотысячного коллектива Группы „ЮТэйр“ авиаторам Приобья, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. Для каждого из нас свят подвиг отцов, дедов и прадедов. Наш архитектурный ансамбль, открытый в знаменательную дату — 80-летие Победы — призван стать важным символом этой памяти», — отметил генеральный директор ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“ Андрей Мартиросов.

В открытии мемориала приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, герой России Николай Гаврилов и племянница героя Советского Союза Людмила Быстрых. Монумент выполнен из натурального гранита и представляет собой семиметровую стелу, которую венчает Орден Отечественной войны. Стела символизирует устремленный в небо самолет.

«Крыло» самолета имеет размах более 13 метров. На его правой части увековечены имена павшего в боях 41 тюменского авиатора. Это пилоты, авиационные механики, техники и инженеры, а также работники наземных служб. Левая часть посвящена трем тюменским авиаторам — Героям Советского Союза: летчику Борису Быстрых, танкисту Александру Никитину и артиллеристу Петру Панову.

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В Тюмени открыли мемориал, посвященный тюменским авиаторам, которые отдали жизни за победу в Великой Отечественной войне. Монумент расположен на территории аэропорта Плеханово, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Это дань вечной благодарности многотысячного коллектива Группы „ЮТэйр“ авиаторам Приобья, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. Для каждого из нас свят подвиг отцов, дедов и прадедов. Наш архитектурный ансамбль, открытый в знаменательную дату — 80-летие Победы — призван стать важным символом этой памяти», — отметил генеральный директор ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“ Андрей Мартиросов. В открытии мемориала приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, герой России Николай Гаврилов и племянница героя Советского Союза Людмила Быстрых. Монумент выполнен из натурального гранита и представляет собой семиметровую стелу, которую венчает Орден Отечественной войны. Стела символизирует устремленный в небо самолет. «Крыло» самолета имеет размах более 13 метров. На его правой части увековечены имена павшего в боях 41 тюменского авиатора. Это пилоты, авиационные механики, техники и инженеры, а также работники наземных служб. Левая часть посвящена трем тюменским авиаторам — Героям Советского Союза: летчику Борису Быстрых, танкисту Александру Никитину и артиллеристу Петру Панову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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