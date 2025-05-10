Власти Тюмени планирую новую масштабную стройку

В Тюмени недалеко от района Антипино до 2036 года планируется строительство торгового центра, двух технопарков, концертного зала, отеля и других объектов социальной инфраструктуры. Об этом говорится в постановлении о корректировке градостроительной документации, опубликованном мэрией города.
«Возведение объектов запланировано в шесть очередей. До 2036 года будут построены детские сады на 600 и 370 мест каждый, школа на 2,5 тысячи учащихся, пожарное депо, торговый центр и технопарк формата Micro industrial», — сказано в постановлении мэрии. Их содержание передает РБК Тюмень. Согласно документу, стройка будет вестись в районе улицы Раневской и объездной дороги. Всего строительство пройдет в шесть этапов и завершится к 2041 году. Здесь возведут многоэтажные дома, объекты коммунальной инфраструктуры и две дамбы.
До 2037 года в районе появятся еще два детских сада, поликлиника, концертный зал, театр и деловой центр. К 2038 году на территории планируется открытие новых детских садов, введение в эксплуатацию дополнительной школы, а также строительство поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса.
В период до 2040 года предусматривается возведение еще одного технопарка, трех детских садов, школы и молодежного центра. На заключительном этапе реализации проекта, запланировано строительство гостиничного комплекса из трех корпусов общей площадью 21 тысяча квадратных метров, двух детских садов и школы. Кроме того, будет создан орнитологический экопарк «Лебяжий остров» с причалами, зонами для рыбалки, яхт-клубом и ангарами для хранения водного транспорта.
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