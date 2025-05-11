Хоккейный клуб «Факел Ямал» одновременно покинули 15 игроков

Хоккеисты ушли из команды по возрасту
Из хоккейного клуба «Факел Ямал» ушли 15 игроков. Пост о прощании с игроками опубликовала пресс-служба ХК.
«15 игроков покидают „Факел Ямал“ по возрасту — и мы хотим сказать каждому: спасибо за путь, за борьбу, за эмоции и преданность команде», — сообщили на официальной странице хоккеистов «ВКонтакте». Руководство и тренерский состав поблагодарили игроков за яркий сезон и достижения.
ХК «Факел Ямал» основан в 2021 году. Домашняя арена команды находится в Салехарде.
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