11 мая 2025

Хоккейный клуб «Факел Ямал» одновременно покинули 15 игроков

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Хоккеисты ушли из команды по возрасту
Хоккеисты ушли из команды по возрасту Фото:

Из хоккейного клуба «Факел Ямал» ушли 15 игроков. Пост о прощании с игроками опубликовала пресс-служба ХК.

«15 игроков покидают „Факел Ямал“ по возрасту — и мы хотим сказать каждому: спасибо за путь, за борьбу, за эмоции и преданность команде», — сообщили на официальной странице хоккеистов «ВКонтакте». Руководство и тренерский состав поблагодарили игроков за яркий сезон и достижения.

ХК «Факел Ямал» основан в 2021 году. Домашняя арена команды находится в Салехарде.

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Из хоккейного клуба «Факел Ямал» ушли 15 игроков. Пост о прощании с игроками опубликовала пресс-служба ХК. «15 игроков покидают „Факел Ямал“ по возрасту — и мы хотим сказать каждому: спасибо за путь, за борьбу, за эмоции и преданность команде», — сообщили на официальной странице хоккеистов «ВКонтакте». Руководство и тренерский состав поблагодарили игроков за яркий сезон и достижения. ХК «Факел Ямал» основан в 2021 году. Домашняя арена команды находится в Салехарде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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