11 мая 2025

В Тюмени начали отключать отопление

В Тюмени завершился отопительный сезон
© Служба новостей «URA.RU»
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Все системы теплоснабжения переводят на летний режим работы
Все системы теплоснабжения переводят на летний режим работы Фото:

В Тюмени завершился отопительный сезон — все системы теплоснабжения города 12 мая будут переведены на летний режим работы. Об этом сообщили в администрации города.

«Отопительный период в Тюмени завершен. Сегодня все системы теплоснабжения Тюмени будут переведены на летний режим работы», — сообщили в городской администрации.

В мэрии отметили, что завершение отопительного периода проводится в соответствии с нормативными требованиями. Переход к летнему режиму возможен только после того, как среднесуточная температура воздуха стабильно превышает восемь градусов на протяжении пяти дней.

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В Тюмени завершился отопительный сезон — все системы теплоснабжения города 12 мая будут переведены на летний режим работы. Об этом сообщили в администрации города. «Отопительный период в Тюмени завершен. Сегодня все системы теплоснабжения Тюмени будут переведены на летний режим работы», — сообщили в городской администрации. В мэрии отметили, что завершение отопительного периода проводится в соответствии с нормативными требованиями. Переход к летнему режиму возможен только после того, как среднесуточная температура воздуха стабильно превышает восемь градусов на протяжении пяти дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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