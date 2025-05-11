В Тюмени начали отключать отопление

В Тюмени завершился отопительный сезон — все системы теплоснабжения города 12 мая будут переведены на летний режим работы. Об этом сообщили в администрации города.
«Отопительный период в Тюмени завершен. Сегодня все системы теплоснабжения Тюмени будут переведены на летний режим работы», — сообщили в городской администрации.
В мэрии отметили, что завершение отопительного периода проводится в соответствии с нормативными требованиями. Переход к летнему режиму возможен только после того, как среднесуточная температура воздуха стабильно превышает восемь градусов на протяжении пяти дней.
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