В Курганской области истребляют червей-вредителей картофеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Для борьбы с нематодой рекомендуются агротехнические методы
Для борьбы с нематодой рекомендуются агротехнические методы Фото:

В Курганской области уменьшена площадь фитосанитарной зоны по золотистой картофельной нематоде. Нематода — это черви-вредители, которые паразитируют на разных видах растений: от цветов до овощей. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

После проведения инвентаризации размер карантинной зоны вблизи поселка Заречье Катайского округа был сокращен с 750 до 225 гектаров, а границы очага заражения уточнены до 86,8 гектара. Буферная зона также уменьшилась — с 664 до 138,2 гектара. «На данной территории усилиями собственников проводятся мероприятия, направленные на локализацию очага карантинного объекта и ликвидации его популяции. Борьба с золотистой картофельной нематодой — долгий процесс», — отметили в ведомстве.

В июле 2024 года Россельхознадзор установил и вторую карантинную фитосанитарную зону на территории 451 гектара вблизи деревни Черемисское того же округа. Для борьбы с нематодой рекомендуются агротехнические методы — использование устойчивых к заболеванию сортов картофеля, севообороты с бобовыми и злаковыми культурами, а также отказ от бессменного выращивания картофеля на одном участке. 

Важнейшим элементом профилактики являются правильно организованные севообороты. Наиболее подходящие культуры для противодействия нематоде включают бобовые (например, кормовой люпин), многолетние злаки и кукурузу. Оптимальная схема посадки выглядит следующим образом: люпин — озимые зерновые — устойчивый к нематоде сорт картофеля — ячмень. Рекомендуется первоочередное внедрение сортов картофеля, устойчивых к нематоде (таких как «Розара», «Розалинд», «Ред Скарлет», «Родрига», «Саксон», «Сантэ»). Личинки нематоды не способны размножаться в корнях этих сортов. Но даже такие сорта нельзя высаживать на одной территории больше трех-четырех лет подряд.

Ведомство также советует не приобретать семенной картофель сомнительного качества и использовать урожай с зараженных участков только на продовольственные цели в пределах места производства. Специалисты подчеркивают, что золотистая картофельная нематода не опасна для человека.

Ранее URA.RU сообщало о видах вредителей в Курганской области. Так, в 2024 году были выявлены 24 очага с вредителями — жуками и растениями-паразитами. В их числе — горчак ползучий, уссурийский полиграф, черный сосновый усач и повилика.

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В Курганской области уменьшена площадь фитосанитарной зоны по золотистой картофельной нематоде. Нематода — это черви-вредители, которые паразитируют на разных видах растений: от цветов до овощей. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора. После проведения инвентаризации размер карантинной зоны вблизи поселка Заречье Катайского округа был сокращен с 750 до 225 гектаров, а границы очага заражения уточнены до 86,8 гектара. Буферная зона также уменьшилась — с 664 до 138,2 гектара. «На данной территории усилиями собственников проводятся мероприятия, направленные на локализацию очага карантинного объекта и ликвидации его популяции. Борьба с золотистой картофельной нематодой — долгий процесс», — отметили в ведомстве. В июле 2024 года Россельхознадзор установил и вторую карантинную фитосанитарную зону на территории 451 гектара вблизи деревни Черемисское того же округа. Для борьбы с нематодой рекомендуются агротехнические методы — использование устойчивых к заболеванию сортов картофеля, севообороты с бобовыми и злаковыми культурами, а также отказ от бессменного выращивания картофеля на одном участке.  Важнейшим элементом профилактики являются правильно организованные севообороты. Наиболее подходящие культуры для противодействия нематоде включают бобовые (например, кормовой люпин), многолетние злаки и кукурузу. Оптимальная схема посадки выглядит следующим образом: люпин — озимые зерновые — устойчивый к нематоде сорт картофеля — ячмень. Рекомендуется первоочередное внедрение сортов картофеля, устойчивых к нематоде (таких как «Розара», «Розалинд», «Ред Скарлет», «Родрига», «Саксон», «Сантэ»). Личинки нематоды не способны размножаться в корнях этих сортов. Но даже такие сорта нельзя высаживать на одной территории больше трех-четырех лет подряд. Ведомство также советует не приобретать семенной картофель сомнительного качества и использовать урожай с зараженных участков только на продовольственные цели в пределах места производства. Специалисты подчеркивают, что золотистая картофельная нематода не опасна для человека. Ранее URA.RU сообщало о видах вредителей в Курганской области. Так, в 2024 году были выявлены 24 очага с вредителями — жуками и растениями-паразитами. В их числе — горчак ползучий, уссурийский полиграф, черный сосновый усач и повилика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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