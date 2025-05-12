В Курганской области истребляют червей-вредителей картофеля

В Курганской области уменьшена площадь фитосанитарной зоны по золотистой картофельной нематоде. Нематода — это черви-вредители, которые паразитируют на разных видах растений: от цветов до овощей. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
После проведения инвентаризации размер карантинной зоны вблизи поселка Заречье Катайского округа был сокращен с 750 до 225 гектаров, а границы очага заражения уточнены до 86,8 гектара. Буферная зона также уменьшилась — с 664 до 138,2 гектара. «На данной территории усилиями собственников проводятся мероприятия, направленные на локализацию очага карантинного объекта и ликвидации его популяции. Борьба с золотистой картофельной нематодой — долгий процесс», — отметили в ведомстве.
В июле 2024 года Россельхознадзор установил и вторую карантинную фитосанитарную зону на территории 451 гектара вблизи деревни Черемисское того же округа. Для борьбы с нематодой рекомендуются агротехнические методы — использование устойчивых к заболеванию сортов картофеля, севообороты с бобовыми и злаковыми культурами, а также отказ от бессменного выращивания картофеля на одном участке.
Важнейшим элементом профилактики являются правильно организованные севообороты. Наиболее подходящие культуры для противодействия нематоде включают бобовые (например, кормовой люпин), многолетние злаки и кукурузу. Оптимальная схема посадки выглядит следующим образом: люпин — озимые зерновые — устойчивый к нематоде сорт картофеля — ячмень. Рекомендуется первоочередное внедрение сортов картофеля, устойчивых к нематоде (таких как «Розара», «Розалинд», «Ред Скарлет», «Родрига», «Саксон», «Сантэ»). Личинки нематоды не способны размножаться в корнях этих сортов. Но даже такие сорта нельзя высаживать на одной территории больше трех-четырех лет подряд.
Ведомство также советует не приобретать семенной картофель сомнительного качества и использовать урожай с зараженных участков только на продовольственные цели в пределах места производства. Специалисты подчеркивают, что золотистая картофельная нематода не опасна для человека.
Ранее URA.RU сообщало о видах вредителей в Курганской области. Так, в 2024 году были выявлены 24 очага с вредителями — жуками и растениями-паразитами. В их числе — горчак ползучий, уссурийский полиграф, черный сосновый усач и повилика.
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