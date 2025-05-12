Бастрыкин запросил доклад по делу тюменца, который на авто протащил полицейского по асфальту

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о применении насилия в отношении тюменского полицейского. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Следкома. Ранее водитель, скрываясь от погони, протащил сотрудника полиции по асфальту.
«Следственными органами СУ СК России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову Александру доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в официальном сообщении СК.
По данным следствия, сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, однако водитель проявил агрессию и предпринял попытку скрыться, протащив полицейского несколько десятков метров. Как ранее писало URA.RU, правоохранитель обратился к медикам с травмами. Водителю предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
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