Тюменский юморист умер после долгой борьбы за жизнь из-за жуткого ДТП

В Тюменской области скончался 34-летний участник команды КВН «Тихий омут» Николай Сибирцев. В январе он попал под колеса грузовой машины, после чего несколько месяцев находился в тяжелом состоянии. О смерти артиста сообщила его коллега по КВН Ирина Голубева в своих соцсетях.
«Сегодня, остановилось сердце нашего Коли Сибирцев. Очень тяжело это писать, отказывалась сегодня это писать. Многие интересовались, как он, что с ним, несколько месяцев он провел в паллиативном отделение, но надежда была, вдруг мозг наберется сил и Коля придет в себя», — написала Голубева на своей странице VK.
В январе этого года Николая Сибирцева сбил грузовой автомобиль. После происшествия его доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), затем он несколько месяцев находился в паллиативном отделении. Известно, что Николай Сибирцев начал играть в КВН в 2014 году в составе команды «Грибоедов», а затем стал участником коллектива «Тихий омут».
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