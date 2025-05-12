12 мая 2025

Тюменский юморист умер после долгой борьбы за жизнь из-за жуткого ДТП

В Тюменской области умер местный КВНщик Сибирцев после долгой борьбы за жизнь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николая Сибирцева в январе сбила грузовая машина (архивное фото)
Николая Сибирцева в январе сбила грузовая машина (архивное фото) Фото:

В Тюменской области скончался 34-летний участник команды КВН «Тихий омут» Николай Сибирцев. В январе он попал под колеса грузовой машины, после чего несколько месяцев находился в тяжелом состоянии. О смерти артиста сообщила его коллега по КВН Ирина Голубева в своих соцсетях.

«Сегодня, остановилось сердце нашего Коли Сибирцев. Очень тяжело это писать, отказывалась сегодня это писать. Многие интересовались, как он, что с ним, несколько месяцев он провел в паллиативном отделение, но надежда была, вдруг мозг наберется сил и Коля придет в себя», — написала Голубева на своей странице VK.

В январе этого года Николая Сибирцева сбил грузовой автомобиль. После происшествия его доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), затем он несколько месяцев находился в паллиативном отделении. Известно, что Николай Сибирцев начал играть в КВН в 2014 году в составе команды «Грибоедов», а затем стал участником коллектива «Тихий омут».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области скончался 34-летний участник команды КВН «Тихий омут» Николай Сибирцев. В январе он попал под колеса грузовой машины, после чего несколько месяцев находился в тяжелом состоянии. О смерти артиста сообщила его коллега по КВН Ирина Голубева в своих соцсетях. «Сегодня, остановилось сердце нашего Коли Сибирцев. Очень тяжело это писать, отказывалась сегодня это писать. Многие интересовались, как он, что с ним, несколько месяцев он провел в паллиативном отделение, но надежда была, вдруг мозг наберется сил и Коля придет в себя», — написала Голубева на своей странице VK. В январе этого года Николая Сибирцева сбил грузовой автомобиль. После происшествия его доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), затем он несколько месяцев находился в паллиативном отделении. Известно, что Николай Сибирцев начал играть в КВН в 2014 году в составе команды «Грибоедов», а затем стал участником коллектива «Тихий омут».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...