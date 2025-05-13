В Тюмени школьница попала под колеса авто, у девочки травма головы

В Тюмени 13 мая возле школы №65 иномарка сбила 16-летнюю девочку на пешеходном переходе. В соцсети очевидцы сообщили, что подросток получила травму головы.
«ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на Широтной, 108. У 16-летней девочки — травма головы. Она шла с одноклассниками со школы, переходила дорогу по „зебре“, где и была сбита иномаркой», — передает telegram-канал «Тюмень ДТП ЧП ЧС».
Водитель автомобиля пояснил, что не заметил девочку из-за большого скопления детей у пешеходного перехода. На месте работают экстренные службы.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
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