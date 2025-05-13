13 мая 2025

Ямальская авиакомпания ввела дополнительные рейсы по ключевым направлениям летом

Ямальский авиаперевозчик запускает допрейсы на нескольких направлениях
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиаперевозчик объявил даты допрейсов в ЯНАО
Авиаперевозчик объявил даты допрейсов в ЯНАО Фото:

В летний период 2025 года ямальский авиаперевозчик запускает дополнительные рейсы по популярным направлениям.  Об этом сообщает пресс-служба АТК «Ямал». 

По данным авиакомпании «Ямал», в июле и августе 2025 года назначены дополнительные рейсы №9820 по маршруту Ноябрьск — Москва. Вылеты запланированы на следующие даты:

  • 8 июля 2025 года
  • 30 августа 2025 года
  • 31 августа 2025 года

Данные рейсы позволят увеличить пассажиропоток между Ямало-Ненецким автономным округом и столицей, особенно в период отпусков и возвращения к учебному году. Также 13 июля 2025 года будет выполнен дополнительный рейс №9873 по маршруту Москва (Домодедово) — Надым. Вылет из Москвы запланирован на 03:15 часов по местному времени аэропорта вылета.

Кроме того, 30 августа 2025 года назначены рейсы №173/174 по маршруту Москва (Домодедово) — Надым — Москва:

  • Вылет из Москвы – в 03:15 часов 
  • Вылет из Надыма – в 09:40 часов. 

 Дополнительный рейс №9819 по маршруту Москва (Домодедово) — Ноябрьск будет выполнен 24 июля 2025 года. Вылет из Москвы запланирован на 08:00 утра.

А 2 августа 2025 года назначен дополнительный рейс №9849 по маршруту Тюмень — Ноябрьск. Вылет из Тюмени состоится в 13:30 часов  по местному времени. Такой рейс станет удобным вариантом для жителей Тюменской области и соседних регионов.

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В летний период 2025 года ямальский авиаперевозчик запускает дополнительные рейсы по популярным направлениям.  Об этом сообщает пресс-служба АТК «Ямал».  По данным авиакомпании «Ямал», в июле и августе 2025 года назначены дополнительные рейсы №9820 по маршруту Ноябрьск — Москва. Вылеты запланированы на следующие даты: Данные рейсы позволят увеличить пассажиропоток между Ямало-Ненецким автономным округом и столицей, особенно в период отпусков и возвращения к учебному году. Также 13 июля 2025 года будет выполнен дополнительный рейс №9873 по маршруту Москва (Домодедово) — Надым. Вылет из Москвы запланирован на 03:15 часов по местному времени аэропорта вылета. Кроме того, 30 августа 2025 года назначены рейсы №173/174 по маршруту Москва (Домодедово) — Надым — Москва:  Дополнительный рейс №9819 по маршруту Москва (Домодедово) — Ноябрьск будет выполнен 24 июля 2025 года. Вылет из Москвы запланирован на 08:00 утра. А 2 августа 2025 года назначен дополнительный рейс №9849 по маршруту Тюмень — Ноябрьск. Вылет из Тюмени состоится в 13:30 часов  по местному времени. Такой рейс станет удобным вариантом для жителей Тюменской области и соседних регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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