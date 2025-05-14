14 мая 2025

В Тюменской области на поле взорвался трактор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трактор взорвался на поле в Ярковском районе
Трактор взорвался на поле в Ярковском районе Фото:

В Ярковском районе (Тюменская область) загорелся трактор. Инцидент произошел в районе села Гилево. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«В первом часу дня поступило сообщение о возгорании трактора в районе села Гилево Ярковского района. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

Сотрудники пожарной охраны оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. В настоящее время специалисты устанавливают точные обстоятельства случившегося и оценивают ущерб, нанесенный технике.

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В Ярковском районе (Тюменская область) загорелся трактор. Инцидент произошел в районе села Гилево. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «В первом часу дня поступило сообщение о возгорании трактора в районе села Гилево Ярковского района. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Сотрудники пожарной охраны оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. В настоящее время специалисты устанавливают точные обстоятельства случившегося и оценивают ущерб, нанесенный технике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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