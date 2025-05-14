В Ярковском районе (Тюменская область) загорелся трактор. Инцидент произошел в районе села Гилево. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
«В первом часу дня поступило сообщение о возгорании трактора в районе села Гилево Ярковского района. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.
Сотрудники пожарной охраны оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. В настоящее время специалисты устанавливают точные обстоятельства случившегося и оценивают ущерб, нанесенный технике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!