Когда остынут батареи в домах жителей тюменских городов, где все еще не отключили отопление

В Заводоуковске и Ялуторовске отопительный сезон завершится 15 мая. Об этом сообщили в администрации обоих городов.
«В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше восьми градусов в течение пяти дней, в Ялуторовске с 15 мая завершается отопительный период», — сообщили в администрации Ялуторовского района. С этого же числа батареи начнут остывать и в Заводоуковске.
В Тюмени отопительный сезон завершился 12 мая. В Тобольске поэтапное отключение началось с 10 мая. В Ишиме батареи по-прежнему остаются горячими.
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