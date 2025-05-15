Когда остынут батареи в домах жителей тюменских городов, где все еще не отключили отопление

В Ялуторовске и Заводоуковске завершили отопительный сезон
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В Ишиме батареи все еще остаются горячими
В Ишиме батареи все еще остаются горячими Фото:

В Заводоуковске и Ялуторовске отопительный сезон завершится 15 мая. Об этом сообщили в администрации обоих городов.

«В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше восьми градусов в течение пяти дней, в Ялуторовске с 15 мая завершается отопительный период», — сообщили в администрации Ялуторовского района. С этого же числа батареи начнут остывать и в Заводоуковске.

В Тюмени отопительный сезон завершился 12 мая. В Тобольске поэтапное отключение началось с 10 мая. В Ишиме батареи по-прежнему остаются горячими.

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В Заводоуковске и Ялуторовске отопительный сезон завершится 15 мая. Об этом сообщили в администрации обоих городов. «В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше восьми градусов в течение пяти дней, в Ялуторовске с 15 мая завершается отопительный период», — сообщили в администрации Ялуторовского района. С этого же числа батареи начнут остывать и в Заводоуковске. В Тюмени отопительный сезон завершился 12 мая. В Тобольске поэтапное отключение началось с 10 мая. В Ишиме батареи по-прежнему остаются горячими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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