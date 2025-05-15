Власти Перми ищут проектировщика для благоустройства Слудской горки

В Перми до конца года планируется благоустроить Слудскую горку. Сейчас власти ищут проектировщика. Работы оценили более чем в миллион рублей.
«Выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству объекта озеленения общего пользования: „Газоны по улице Петропавловской от Крисанова до Попова“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,08 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство». Средства выделят из городского бюджета. Работы требуется выполнить с 16 июня по 15 декабря 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что на Слудской горке из-за катаний были повреждены кустарники и деревья. В весенне-летний период озеленение планировалось восстановить, а территорию благоустроить.
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