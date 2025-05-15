Власти Перми ищут проектировщика для благоустройства Слудской горки

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На Слудской горке восстановят озеленение
На Слудской горке восстановят озеленение Фото:

В Перми до конца года планируется благоустроить Слудскую горку. Сейчас власти ищут проектировщика. Работы оценили более чем в миллион рублей.

«Выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству объекта озеленения общего пользования: „Газоны по улице Петропавловской от Крисанова до Попова“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,08 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство». Средства выделят из городского бюджета. Работы требуется выполнить с 16 июня по 15 декабря 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Слудской горке из-за катаний были повреждены кустарники и деревья. В весенне-летний период озеленение планировалось восстановить, а территорию благоустроить.

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В Перми до конца года планируется благоустроить Слудскую горку. Сейчас власти ищут проектировщика. Работы оценили более чем в миллион рублей. «Выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству объекта озеленения общего пользования: „Газоны по улице Петропавловской от Крисанова до Попова“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,08 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство». Средства выделят из городского бюджета. Работы требуется выполнить с 16 июня по 15 декабря 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что на Слудской горке из-за катаний были повреждены кустарники и деревья. В весенне-летний период озеленение планировалось восстановить, а территорию благоустроить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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