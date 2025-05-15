В Шадринске стартовали онлайн-встречи с командой екатеринбургского архитектурного бюро «Плэй», которые представили общественности предварительную концепцию благоустройства исторического квартала в границах улиц Пионерской, Розы Люксембург, Кондюрина и переулка Пионерского. Тротуары украсят отпечатки лапок шадринского гуся, на Николаевской площади появятся новые скверы и скульптуры. Также благоустроят набережную для отдыха. Об этом сообщают СМИ.
Главный архитектор проекта Дмитрий Мустафин подчеркнул: «Мы учли предложения местных жителей и даже городские легенды, такие как знаменитый „Шадринский гусь“. В планах расширить Михайловскую площадь — территорию, прилегающую к Спасо-Преображенскому собору, и открыть доступ к дендрарию собора, реконструировав парадные ворота с южной стороны ограды. На набережной запланированы зоны отдыха, павильон в стиле строений колокольного завода с большим колоколом рядом, санитарные комнаты, сувенирные лавки и кафе», — рассказал архитектор телеканалу «ИНФО 24».
По словам секретаря Шадринской епархии Дмитрия Дрянного, проект учитывает как архитектурное наследие, так и интересы Русской православной церкви: «К сегодняшнему обсуждению мы подошли уже с видением проекта, это завершающая стадия, и нам он нравится. В нем реализовано много интересных моментов, которые украсят наш город». Авторы проекта намерены связать новым озеленением весь исторический квартал, в переулке Пионерском воссоздать уникальную для Урала разноформатную брусчатку, а на улице Пионерской — возвести утраченную пожарную каланчу.
Особое внимание архитекторы уделяют сохранению старинных каменных ворот и интеграции новых объектов в историческую среду. Общественные обсуждения проекта продлятся до конца мая. Итоги всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды, в котором участвует концепция благоустройства Шадринска, подведут в сентябре. В случае победы работы по обновлению исторической части города могут начаться уже весной 2026 года.
Проект благоустройства исторического квартала в Шадринске реализуется в рамках участия города в грантовом конкурсе Минстроя России. В этот же проект входит реконструкция транспортного кольца у Николаевского кафедрального храма, после которой жители смогут выбрать название для новой площади. Администрация ранее призывала горожан делиться архивными материалами и предлагать идеи, чтобы подчеркнуть историческую значимость территории.
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