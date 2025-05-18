18 мая 2025
17 мая 2025

Ямальские пенсионеры провели компьютерное многоборье в библиотеке

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат в округе прошел по трем дисциплинам
Чемпионат в округе прошел по трем дисциплинам Фото:

В Национальной библиотеке Ямала в Салехарде прошел Окружной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Как сообщила пресс-служба окружной библиотеки, участники соревновались в различных номинациях, демонстрируя свои навыки работы на смартфонах, в поисковых системах и знания в области финансовой грамотности.

«Чемпионат проводился по следующим номинациям: „Весь мир в кармане“ — работа на смартфоне, „Здоровый образ жизни — основа активного долголетия“, „80 лет Победы в Великой Отечественной войне“. Также были специальные номинации: „Самый старший участник“ и „Самая старшая участница“», — рассказала Национальная библиотека Ямала в своем telegram-канале. Всего в соревновании приняли участие 15 пенсионеров: четверо очно, остальные — в онлайн-формате. По словам организаторов, результаты чемпионата будут объявлены 23 мая.

В библиотеке отметили, что проект «Школа цифровой грамотности для пенсионеров» реализуется уже несколько лет. Его цель — помочь пожилым ямальцам освоить компьютерную технику и повысить уровень цифровой грамотности. Участникам предоставляется возможность научиться работать с современными гаджетами, интернет-сервисами и получать новые знания для комфортной жизни в цифровую эпоху. 

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В Национальной библиотеке Ямала в Салехарде прошел Окружной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Как сообщила пресс-служба окружной библиотеки, участники соревновались в различных номинациях, демонстрируя свои навыки работы на смартфонах, в поисковых системах и знания в области финансовой грамотности. «Чемпионат проводился по следующим номинациям: „Весь мир в кармане“ — работа на смартфоне, „Здоровый образ жизни — основа активного долголетия“, „80 лет Победы в Великой Отечественной войне“. Также были специальные номинации: „Самый старший участник“ и „Самая старшая участница“», — рассказала Национальная библиотека Ямала в своем telegram-канале. Всего в соревновании приняли участие 15 пенсионеров: четверо очно, остальные — в онлайн-формате. По словам организаторов, результаты чемпионата будут объявлены 23 мая. В библиотеке отметили, что проект «Школа цифровой грамотности для пенсионеров» реализуется уже несколько лет. Его цель — помочь пожилым ямальцам освоить компьютерную технику и повысить уровень цифровой грамотности. Участникам предоставляется возможность научиться работать с современными гаджетами, интернет-сервисами и получать новые знания для комфортной жизни в цифровую эпоху. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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