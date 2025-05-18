Ямальские пенсионеры провели компьютерное многоборье в библиотеке

В Национальной библиотеке Ямала в Салехарде прошел Окружной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Как сообщила пресс-служба окружной библиотеки, участники соревновались в различных номинациях, демонстрируя свои навыки работы на смартфонах, в поисковых системах и знания в области финансовой грамотности.
«Чемпионат проводился по следующим номинациям: „Весь мир в кармане“ — работа на смартфоне, „Здоровый образ жизни — основа активного долголетия“, „80 лет Победы в Великой Отечественной войне“. Также были специальные номинации: „Самый старший участник“ и „Самая старшая участница“», — рассказала Национальная библиотека Ямала в своем telegram-канале. Всего в соревновании приняли участие 15 пенсионеров: четверо очно, остальные — в онлайн-формате. По словам организаторов, результаты чемпионата будут объявлены 23 мая.
В библиотеке отметили, что проект «Школа цифровой грамотности для пенсионеров» реализуется уже несколько лет. Его цель — помочь пожилым ямальцам освоить компьютерную технику и повысить уровень цифровой грамотности. Участникам предоставляется возможность научиться работать с современными гаджетами, интернет-сервисами и получать новые знания для комфортной жизни в цифровую эпоху.
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