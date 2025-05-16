На Ямале глава дачного кооператива собрал деньги на газификацию, но обещаний не выполнил

Жители дачного кооператива «У-Дача» в Новом Уренгое (ЯНАО) пожаловались на председателя правления, который, по их словам, не выполнил обещания по газификации и предоставлению коммунальных услуг, несмотря на собранные для этого средства. Об этом сообщил депутат заксобрания округа Александр Голубенко, после личной встречи с представителем инициативной группы.
«Жители дачного потребительского кооператива „У-Дача“ обратились с жалобой на председателя правления кооператива. По словам заявителей, председатель ранее обещал жителям провести газоснабжение и организовать предоставление ряда иных коммунальных услуг, для чего были собраны значительные суммы денежных средств. Однако по состоянию на сегодняшний день необходимые мероприятия так и не проведены, а собранные средства не возвращены владельцам земельных участков», — сообщил Голубенко в своем telegram-канале. Депутат пообщал детально разобраться в ситуации и принять необходимые меры.
Также в ходе личного приема к нему обратилась супруга военнослужащего с просьбой разъяснить порядок предоставления положенных выплат. Чиновник подробно объяснил женщине, на какие меры поддержки она может рассчитывать в соответствии с действующим законодательством.
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