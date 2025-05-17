На Тюменскую область надвигаются заморозки до -5 градусов

Заморозки ожидаются в регионе в ночь на 19 мая
На территории Тюменской области в ночь на 19 мая температура воздуха местами опустится до -5 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области ночью 19 мая ожидается +2, +7 градуса, местами до 0, -5 градусов», — сообщается на сайте управления. Синоптики обещают в северных районах области небольшой дождь, а в южных — без осадков. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с.
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