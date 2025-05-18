На пути самолета из ЯНАО в Самару встретился дельтаплан

Экипаж самолета авиакомпании «ИрАэро», выполнявший 17 мая рейс из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Самару, сообщил о нештатной ситуации с дельтапланом вблизи воздушного судна. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident».
«Рейс Новый Уренгой — Самара, 17 мая 2025 в 13:06 по московскому времени. Эксплуатант авиакомпания АО „Ираэро“. При полете по маршруту экипаж самолета в районе аэропорта Курумоч на высоте 5500 футов доложил, что наблюдает дельтаплан на своей высоте», — говорится в сообщении telegram-канала.
Пилоты заметили дельтаплан на расстоянии всего 1,6 километра от своего судна. Столкновения удалось избежать. В момент происшествия погодные условия были благоприятными для полетов.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «ИрАэро» с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.
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