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16 мая 2025

На пути самолета из ЯНАО в Самару встретился дельтаплан

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет встретил дельтаплан в районе аэропорта «Курумоч»
Самолет встретил дельтаплан в районе аэропорта «Курумоч» Фото:

Экипаж самолета авиакомпании «ИрАэро», выполнявший 17 мая рейс из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Самару, сообщил о нештатной ситуации с дельтапланом вблизи воздушного судна. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident».

«Рейс Новый Уренгой — Самара, 17 мая 2025 в 13:06 по московскому времени. Эксплуатант авиакомпания АО „Ираэро“. При полете по маршруту экипаж самолета в районе аэропорта Курумоч на высоте 5500 футов доложил, что наблюдает дельтаплан на своей высоте», — говорится в сообщении telegram-канала.

Пилоты заметили дельтаплан на расстоянии всего 1,6 километра от своего судна. Столкновения удалось избежать. В момент происшествия погодные условия были благоприятными для полетов.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «ИрАэро» с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.

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Экипаж самолета авиакомпании «ИрАэро», выполнявший 17 мая рейс из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Самару, сообщил о нештатной ситуации с дельтапланом вблизи воздушного судна. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident». «Рейс Новый Уренгой — Самара, 17 мая 2025 в 13:06 по московскому времени. Эксплуатант авиакомпания АО „Ираэро“. При полете по маршруту экипаж самолета в районе аэропорта Курумоч на высоте 5500 футов доложил, что наблюдает дельтаплан на своей высоте», — говорится в сообщении telegram-канала. Пилоты заметили дельтаплан на расстоянии всего 1,6 километра от своего судна. Столкновения удалось избежать. В момент происшествия погодные условия были благоприятными для полетов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «ИрАэро» с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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