Тюменка не прочитала договор и взяла кредит под огромные проценты

Жительница города Тюмени не заметила мелкий шрифт в кредитном договоре и оказалась должна сумму, большую чем сам займ в три раза. О происшествии в соцсетях сообщил депутат тюменской областной думы Иван Вершинин.
«Срочно понадобились деньги — обратилась по рекламе в микрофинансовую организацию. На словах одно, а в договоре мелким шрифтом другое. Когда поняла — выяснила, что подписалась выплачивать сумму кратно большую займу», — написал Иван Вершинин в личном telegram-канале.
Депутат уточнил корреспонденту URA.RU, что речь идет о займе под 290%. Девушка взяла у кредиторов 30 тысяч рублей, но в итоге должна будет отдать более 100 тысяч. «Окажем жительнице всю возможную правовую поддержку. Призываю всегда внимательно изучать документы, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию», — отметил депутат.
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