Тюменка не прочитала договор и взяла кредит под огромные проценты

Тюменка не прочитала договор и взяла кредит под 290
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Тюмени не обратила внимание на мелкий шрифт в договоре на кредит
Жительница Тюмени не обратила внимание на мелкий шрифт в договоре на кредит Фото:

Жительница города Тюмени не заметила мелкий шрифт в кредитном договоре и оказалась должна сумму, большую чем сам займ в три раза. О происшествии в соцсетях сообщил депутат тюменской областной думы Иван Вершинин.

«Срочно понадобились деньги — обратилась по рекламе в микрофинансовую организацию. На словах одно, а в договоре мелким шрифтом другое. Когда поняла — выяснила, что подписалась выплачивать сумму кратно большую займу», — написал Иван Вершинин в личном telegram-канале.

Депутат уточнил корреспонденту URA.RU, что речь идет о займе под 290%. Девушка взяла у кредиторов 30 тысяч рублей, но в итоге должна будет отдать более 100 тысяч. «Окажем жительнице всю возможную правовую поддержку. Призываю всегда внимательно изучать документы, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию», — отметил депутат.

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Жительница города Тюмени не заметила мелкий шрифт в кредитном договоре и оказалась должна сумму, большую чем сам займ в три раза. О происшествии в соцсетях сообщил депутат тюменской областной думы Иван Вершинин. «Срочно понадобились деньги — обратилась по рекламе в микрофинансовую организацию. На словах одно, а в договоре мелким шрифтом другое. Когда поняла — выяснила, что подписалась выплачивать сумму кратно большую займу», — написал Иван Вершинин в личном telegram-канале. Депутат уточнил корреспонденту URA.RU, что речь идет о займе под 290%. Девушка взяла у кредиторов 30 тысяч рублей, но в итоге должна будет отдать более 100 тысяч. «Окажем жительнице всю возможную правовую поддержку. Призываю всегда внимательно изучать документы, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию», — отметил депутат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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