19 мая 2025

В Тюмени сменился главный по телерадиовещанию

Максим Данилов назначен руководителем филиала РТРС «Урало-Сибирский РЦ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Дроздинский покинул пост руководителя филиала РТРС
Евгений Дроздинский покинул пост руководителя филиала РТРС Фото:

В Тюмени Евгений Дроздинский покинул пост руководителя филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) «Урало-Сибирский РЦ». Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Новым директором был назначен Максим Данилов.

«За семь лет в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе была создана цифровая телесеть из 139 передающих станций», — отметили в инфоцентре. За время руководства филиалом РТРС Евгений Дроздинский внес значительный вклад в развитие сети телерадиовещания и внедрение цифровых технологий в регионе.

Кроме того, в период его руководства была модернизирована и расширена сеть радиовещания «Радио России», «Маяк» и «Вести FM» в Тюменской области, которая теперь включает 71 объект связи. Евгений Дроздинский является почетным работником культуры и искусств Тюменской области. Новым директором филиала РТРС «Урало-Сибирский РЦ» назначен Максим Данилов.

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В Тюмени Евгений Дроздинский покинул пост руководителя филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) «Урало-Сибирский РЦ». Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Новым директором был назначен Максим Данилов. «За семь лет в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе была создана цифровая телесеть из 139 передающих станций», — отметили в инфоцентре. За время руководства филиалом РТРС Евгений Дроздинский внес значительный вклад в развитие сети телерадиовещания и внедрение цифровых технологий в регионе. Кроме того, в период его руководства была модернизирована и расширена сеть радиовещания «Радио России», «Маяк» и «Вести FM» в Тюменской области, которая теперь включает 71 объект связи. Евгений Дроздинский является почетным работником культуры и искусств Тюменской области. Новым директором филиала РТРС «Урало-Сибирский РЦ» назначен Максим Данилов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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