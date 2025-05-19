В Тюмени сменился главный по телерадиовещанию

В Тюмени Евгений Дроздинский покинул пост руководителя филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) «Урало-Сибирский РЦ». Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Новым директором был назначен Максим Данилов.
«За семь лет в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе была создана цифровая телесеть из 139 передающих станций», — отметили в инфоцентре. За время руководства филиалом РТРС Евгений Дроздинский внес значительный вклад в развитие сети телерадиовещания и внедрение цифровых технологий в регионе.
Кроме того, в период его руководства была модернизирована и расширена сеть радиовещания «Радио России», «Маяк» и «Вести FM» в Тюменской области, которая теперь включает 71 объект связи. Евгений Дроздинский является почетным работником культуры и искусств Тюменской области. Новым директором филиала РТРС «Урало-Сибирский РЦ» назначен Максим Данилов.
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