В Тюменской области нашли семью с наибольшим количеством детей

В самой большой семье в Тюменской области подрастают 18 детей. Всего же в регионе на данный момент проживают 40 тысяч многодетных семей. Такие данные сообщает департамент соцразвития региона.
«На сегодня многодетных семей почти 40 тысяч. Самая большая многодетная семья проживает в городе Тобольске, в ней воспитываются 18 детей», — передает данные ведомства издание 72.ru.
Ранее губернатор Александр Моор вручал государственные и региональные награды многодетным родителям Тюменской области, отмечая значительный рост числа таких семей. По его словам, за последние пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на 38%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!