20 мая 2025

В Тюменской области нашли семью с наибольшим количеством детей

В самой большой семье Тюменской области проживают 18 детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в Тюменской области проживают 40 тысяч семей
Всего в Тюменской области проживают 40 тысяч семей Фото:

В самой большой семье в Тюменской области подрастают 18 детей. Всего же в регионе на данный момент проживают 40 тысяч многодетных семей. Такие данные сообщает департамент соцразвития региона. 

«На сегодня многодетных семей почти 40 тысяч. Самая большая многодетная семья проживает в городе Тобольске, в ней воспитываются 18 детей», — передает данные ведомства издание 72.ru. 

Ранее губернатор Александр Моор вручал государственные и региональные награды многодетным родителям Тюменской области, отмечая значительный рост числа таких семей. По его словам, за последние пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на 38%.

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В самой большой семье в Тюменской области подрастают 18 детей. Всего же в регионе на данный момент проживают 40 тысяч многодетных семей. Такие данные сообщает департамент соцразвития региона.  «На сегодня многодетных семей почти 40 тысяч. Самая большая многодетная семья проживает в городе Тобольске, в ней воспитываются 18 детей», — передает данные ведомства издание 72.ru.  Ранее губернатор Александр Моор вручал государственные и региональные награды многодетным родителям Тюменской области, отмечая значительный рост числа таких семей. По его словам, за последние пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на 38%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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