Многодетным тюменским семьям вручили награды от Путина

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Награды от президента вручил глава региона Александр Моор
Награды от президента вручил глава региона Александр Моор Фото:

Александр Моор вручил государственные награды от президента многодетным семьям из Тюменской области. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«Быть многодетными родителями — всегда большой труд. По поручению президента России вручил многодетным семьям нашего региона государственные награды Российской Федерации — медаль ордена „Родительская слава“, а также награды Тюменской области — медали „Материнская слава“ и „Отцовская доблесть“», — рассказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что количество многодетных семей в регионе растет. За последние пять лет их стало больше на 38%. На сегодняшний день в Тюменской области почти 40 тысяч семей, в которых воспитывают троих и более детей. 

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Александр Моор вручил государственные награды от президента многодетным семьям из Тюменской области. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «Быть многодетными родителями — всегда большой труд. По поручению президента России вручил многодетным семьям нашего региона государственные награды Российской Федерации — медаль ордена „Родительская слава“, а также награды Тюменской области — медали „Материнская слава“ и „Отцовская доблесть“», — рассказал губернатор. Глава региона подчеркнул, что количество многодетных семей в регионе растет. За последние пять лет их стало больше на 38%. На сегодняшний день в Тюменской области почти 40 тысяч семей, в которых воспитывают троих и более детей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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