Многодетным тюменским семьям вручили награды от Путина

Александр Моор вручил государственные награды от президента многодетным семьям из Тюменской области. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.
«Быть многодетными родителями — всегда большой труд. По поручению президента России вручил многодетным семьям нашего региона государственные награды Российской Федерации — медаль ордена „Родительская слава“, а также награды Тюменской области — медали „Материнская слава“ и „Отцовская доблесть“», — рассказал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что количество многодетных семей в регионе растет. За последние пять лет их стало больше на 38%. На сегодняшний день в Тюменской области почти 40 тысяч семей, в которых воспитывают троих и более детей.
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