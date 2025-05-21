Бастрыкин отреагировал на обращение тюменских актеров-бунтарей

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о мошенничестве уволенных из Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) экс-директора Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина. Дело в том, что актеры ТБДТ записали видеообращение, заявив о невиновности своих руководителей и потребовав восстановить их в должности. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«Видеообращение к Бастрыкину от сотрудников Тюменского областного драматического театра о несогласии с привлечением к ответственности бывшего директора этого театра и его заместителя по делу о мошенничестве. С декабря 2021 года по май 2024 года за счет средств коммерческого партнерства были организованы постановка и прокат двух спектаклей. Несмотря на то, что вырученные средства были перечислены в бюджет и учитывались как выполнение госзадания, руководству театра инкриминируется хищение денежных средств», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас в СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело. Подробный доклад о обстоятельствах и результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального СУ СК Александр Кубляков. Поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее URA.RU писало, что актеры ТБДТ потребовали восстановить в должности Осинцева и Чурсина. Они заявили, что он «наш человек», которого «мы выбрали, а не вы».
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