21 мая 2025

В мэрии Кургана объяснили, когда отремонтируют уличные тренажеры

В ЦПКиО Кургана через два месяца отремонтируют уличные тренажеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Спортплощадку починят к августу
Спортплощадку починят к августу Фото:

В центральном парке культуры и отдыха в Кургане уличные тренажеры отремонтируют в течение двух месяцев. Об этом рассказали представители городской администрации.

«Ремонт уличных тренажеров в ЦПКиО запланирован и будет проведен до начала августа текущего года», — сообщается в ответе горожанам на сайте «Обратись». Ранее курганцы жаловались, что оборудование спортплощадки в парке нуждается в ремонте и регулировке.

Спортивные тренажеры были установлены в ЦПКиО летом 2016 года. Они достаточно просты в использовании, поэтому занятия на них не требуют специальной подготовки, отмечается на сайте мэрии Кургана.

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В центральном парке культуры и отдыха в Кургане уличные тренажеры отремонтируют в течение двух месяцев. Об этом рассказали представители городской администрации. «Ремонт уличных тренажеров в ЦПКиО запланирован и будет проведен до начала августа текущего года», — сообщается в ответе горожанам на сайте «Обратись». Ранее курганцы жаловались, что оборудование спортплощадки в парке нуждается в ремонте и регулировке. Спортивные тренажеры были установлены в ЦПКиО летом 2016 года. Они достаточно просты в использовании, поэтому занятия на них не требуют специальной подготовки, отмечается на сайте мэрии Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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