В мэрии Кургана объяснили, когда отремонтируют уличные тренажеры

В центральном парке культуры и отдыха в Кургане уличные тренажеры отремонтируют в течение двух месяцев. Об этом рассказали представители городской администрации.
«Ремонт уличных тренажеров в ЦПКиО запланирован и будет проведен до начала августа текущего года», — сообщается в ответе горожанам на сайте «Обратись». Ранее курганцы жаловались, что оборудование спортплощадки в парке нуждается в ремонте и регулировке.
Спортивные тренажеры были установлены в ЦПКиО летом 2016 года. Они достаточно просты в использовании, поэтому занятия на них не требуют специальной подготовки, отмечается на сайте мэрии Кургана.
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