Тюменские университеты обнародовали стоимость обучения по разным специальностям на первом курсе в 2025-2026 году. В местных вузах приемная кампания начнется 20 июня. URA.RU подготовило список профессий, выучится на которые в Тюмени дешевле всего.
ТюмГУ
В Тюменском государственном университете представлены семь недорогих программ бакалавриата. Самая низкая стоимость обучения за год — 199 127 рублей — установлена для следующих специальностей:
- социология (срок обучения — четыре года);
- зарубежное регионоведение (четыре года);
- туризм (четыре года);
- педагогическое образование с двумя профилями подготовки (пять лет);
- филология (четыре года);
- история (четыре года);
- специальное дефектологическое образование (четыре года).
ТИУ
В Тюменском индустриальном университете самая дешевая стоимость года обучения на первом курсе составляет 216 тысяч рублей. Направления — «Экономика» и «Менеджмент». За четыре курса в общей сложности придется заплатить 973 500 рублей.
ТюмГМУ
В Тюменском государственном медицинском университете меньше всего придется заплатить за очное обучение по направлениям «Сестринское дело» (бакалавриат) и «Фармация» (специалитет). Год обойдется в 242 тысячи рублей.
ТГИК
На сайте Тюменского государственного института культуры пока не появилась стоимость обучения для первокурсников. Но в приемной комиссии журналисту агентства рассказали, что дешевле всего обойдется поступление на «Социально-культурную деятельность». Год обучения стоит 170 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!