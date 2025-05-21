21 мая 2025

Самые дешевые специальности в вузах Тюмени. Список

В Тюмени самое дешевое обучение в вузе стоит 170 тысяч рублей за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Приемная кампания начнется 20 июня
Приемная кампания начнется 20 июня Фото:

Тюменские университеты обнародовали стоимость обучения по разным специальностям на первом курсе в 2025-2026 году. В местных вузах приемная кампания начнется 20 июня. URA.RU подготовило список профессий, выучится на которые в Тюмени дешевле всего.

ТюмГУ

В Тюменском государственном университете представлены семь недорогих программ бакалавриата. Самая низкая стоимость обучения за год — 199 127 рублей — установлена для следующих специальностей:

  • социология (срок обучения — четыре года);
  • зарубежное регионоведение (четыре года);
  • туризм (четыре года);
  • педагогическое образование с двумя профилями подготовки (пять лет);
  • филология (четыре года);
  • история (четыре года);
  • специальное дефектологическое образование (четыре года).

ТИУ

В Тюменском индустриальном университете самая дешевая стоимость года обучения на первом курсе составляет 216 тысяч рублей. Направления — «Экономика» и «Менеджмент». За четыре курса в общей сложности придется заплатить 973 500 рублей.

ТюмГМУ

В Тюменском государственном медицинском университете меньше всего придется заплатить за очное обучение по направлениям «Сестринское дело» (бакалавриат) и «Фармация» (специалитет). Год обойдется в 242 тысячи рублей.

ТГИК

На сайте Тюменского государственного института культуры пока не появилась стоимость обучения для первокурсников. Но в приемной комиссии журналисту агентства рассказали, что дешевле всего обойдется поступление на «Социально-культурную деятельность». Год обучения стоит 170 тысяч рублей.

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Тюменские университеты обнародовали стоимость обучения по разным специальностям на первом курсе в 2025-2026 году. В местных вузах приемная кампания начнется 20 июня. URA.RU подготовило список профессий, выучится на которые в Тюмени дешевле всего. ТюмГУ В Тюменском государственном университете представлены семь недорогих программ бакалавриата. Самая низкая стоимость обучения за год — 199 127 рублей — установлена для следующих специальностей: ТИУ В Тюменском индустриальном университете самая дешевая стоимость года обучения на первом курсе составляет 216 тысяч рублей. Направления — «Экономика» и «Менеджмент». За четыре курса в общей сложности придется заплатить 973 500 рублей. ТюмГМУ В Тюменском государственном медицинском университете меньше всего придется заплатить за очное обучение по направлениям «Сестринское дело» (бакалавриат) и «Фармация» (специалитет). Год обойдется в 242 тысячи рублей. ТГИК На сайте Тюменского государственного института культуры пока не появилась стоимость обучения для первокурсников. Но в приемной комиссии журналисту агентства рассказали, что дешевле всего обойдется поступление на «Социально-культурную деятельность». Год обучения стоит 170 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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