Герб, ЕС и планы на Донецк: главное из пресс-конференции Пескова

Владимир Путин готовится к важным визитам в Донецк и Луганск, а Кремль ведет масштабную работу по обмену пленными с Украиной — речь идет о тысяче человек с каждой стороны. На этом фоне Евросоюз ввел рекордные пошлины на российские азотные удобрения, что, по мнению Москвы, вредит самим европейским интересам. Кроме того, в Кремле осторожно комментируют возможность возвращения иностранных компаний на российский рынок и последние международные заявления о ходе конфликта. Все эти актуальные темы 22 мая прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. URA.RU собрал главное из его заявлений.
Обсуждение герба в интернете
Песков ответил на бурную дискуссию в соцсетях по поводу изображения герба России на официальных ресурсах, где кресты на коронах будто бы заменены на ромбы. Песков пояснил, что вся путаница связана с техническим масштабированием изображения. Он отметил, что официальный герб с крестами доступен в высоком разрешении на сайте президента, а на маленьких экранах кресты могут казаться ромбиками из-за пикселизации. Все предположения о замене символов он назвал необоснованными.
На уточнение, не было ли со стороны Русской православной церкви просьб изменить изображение герба, Песков однозначно ответил: «Нет, не было. Что касается логотипов, да, иногда применяются разные формы масштабирования, особенно если речь идет о нанесении символики на маленькие предметы, как ручки. Там крест может не просматриваться, но это не повод искать злой умысел. Мы все патриоты и знаем, какой у нас герб».
Планы Путина посетить Донецк и Луганск
Что касается планов визитов Владимира Путина в Донецк и Луганск, пресс-секретарь подтвердил, что такие поездки запланированы, но конкретные даты пока не объявлены. Путин будет продолжать посещать новые регионы, которые теперь входят в состав России.
Обмен пленными «1000 на 1000»
Журналисты спросили, возможно ли провести крупный обмен пленными между Россией и Украиной уже на этой неделе. Пресс-секретарь ответил, что работа над этим идет, но процесс очень трудоемкий.
«Это вопрос достаточно трудоемкий. Там ведется работа по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о 1000 на 1000, это требует времени. Но все заинтересованы сделать это максимально оперативно», — сообщил Песков.
Введение ЕС пошлины на удобрения из России
По решению Евросоюза ввести пошлины на азотные удобрения из России и Беларуси Песков заявил, что европейские страны, по сути, сами «стреляют себе в ногу», поскольку российские удобрения востребованы и высококачественны, а повышение пошлин лишь увеличит их стоимость в Европе.
Возвращение иностранных компаний в Россию
Обсуждая возвращение иностранных компаний, покинувших Россию после начала конфликта, представитель Кремля подчеркнул, что подход будет дифференцированным: лояльные и ответственные компании смогут вернуться при особом режиме, тогда как те, кто ушел «хамски», получат более жесткие условия. «Но обсуждать это можно сколько угодно — пока никто никуда не возвращается. Надо трезво смотреть», — сообщил он.
Планы изменить Конституцию
Корреспондент URA.RU спросил Пескова, обсуждаются ли в Кремле предложения по новым изменениям в Конституции: «Честно говоря, не слышал, что они звучат. Я знаю, что было заявление (депутата) Толстого, после этого ничего не звучит».
Комментируя предложение Сергея Миронова исключить из Конституции пункт о двойном гражданстве, а также инициативу главы СК Александра Бастрыкина закрепить в основном законе национальную идею, Песков ответил осторожно: «Пока трудно что-то сказать, потому что нужно понимать, о чем конкретно идет речь. Такого понимания пока нет».
Поездка в Ватикан: переговоры пока не подтверждены
Президент Финляндии Стубб говорил о возможных переговорах в Ватикане, но Песков заявил, что на данный момент никаких конкретных договоренностей нет. «Это еще предстоит договориться. Пока ведется работа по выполнению достигнутых в Стамбуле договоренностей».
Статья WSJ о Трампе и Путине — «контрастирует» с официальными данными
Песков, комментируя статью Wall Street Journal, в которой утверждается, что Дональд Трамп якобы говорил европейским лидерам о том, что Путин «не готов закончить войну», заявил, что известно только то, что Трамп сказал лично Путину. Что именно он говорил европейским лидерам — неизвестно. При этом официальные заявления Трампа, по словам Пескова, сильно отличаются от того, что описано в статье.
NYT и «шпионская сеть» в Бразилии: Кремль не в курсе
Журналисты The New York Times писали о якобы существовании разведывательной сети России в Бразилии. Песков прокомментировал кратко: «Мы действительно видели сообщения. Прокомментировать никак не можем. Мы в администрации не располагаем такой информацией».
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