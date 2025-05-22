«Стреляют себе в ногу»: Москва отреагировала на повышение пошлин на азотные удобрения из РФ

Песков: Евросоюз выстрелил себе в ногу, введя пошлины на российские удобрения
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз потерял наилучшие удобрения, введя пошлины на импорт из России
Евросоюз потерял наилучшие удобрения, введя пошлины на импорт из России Фото:

Евросоюз выстрелил себе в ногу, введя высокие пошлины на азотные удобрения из России и Белоруссии — в итоге он получит удобрения худшего качества по более высокой цене. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«В итоге Евросоюз получит себе азотные удобрения по более высокой цене и худшего качества <...> Европейцы продолжают стрелять себе в ногу», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря, спрос на азотные удобрения одинаково высок во всем мире, и потерю российского рынка для ЕС компенсируют другие, однако они не смогут предоставить услуги в том же качестве, поскольку Россия поставляет удобрения наивысшего качества.

Ранее Европарламент проголосовал за введение новых заградительных пошлин на импорт всех сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии. В 2024 году в ЕС были ввезены более шести миллионов тонн российских удобрений, что составляло четверть всех закупленных ими ресурсов.

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Евросоюз выстрелил себе в ногу, введя высокие пошлины на азотные удобрения из России и Белоруссии — в итоге он получит удобрения худшего качества по более высокой цене. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «В итоге Евросоюз получит себе азотные удобрения по более высокой цене и худшего качества <...> Европейцы продолжают стрелять себе в ногу», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря, спрос на азотные удобрения одинаково высок во всем мире, и потерю российского рынка для ЕС компенсируют другие, однако они не смогут предоставить услуги в том же качестве, поскольку Россия поставляет удобрения наивысшего качества. Ранее Европарламент проголосовал за введение новых заградительных пошлин на импорт всех сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии. В 2024 году в ЕС были ввезены более шести миллионов тонн российских удобрений, что составляло четверть всех закупленных ими ресурсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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