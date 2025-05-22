В Кремле призвали «трезво смотреть» на возвращение иностранных компаний в Россию

Вопрос возвращения иностранных компаний в Россию требует объективного подхода, а к фирмам из недружественных стран, ранее покинувшим российский рынок, будет применяться особый режим. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Какие-то компании уходили очень аккуратно, выполняя свои обязательства, какие-то компании абсолютно хамски отказывались от своих обязательств, трудовых коллективов… К ним будет применяться особый режим при их попытках вернуться обратно. Обсуждать можно сколько угодно, пока никто никуда не возвращается. Надо трезво смотреть», — отметил представитель Кремля в ходе конференц-колла.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что российские власти проявляют заинтересованность в возвращении на отечественный рынок иностранных компаний, покинувших страну, поскольку их присутствие способствует укреплению экономики. По словам политика, до этого уже отмечались примеры, когда зарубежные бренды уходили из России, однако сохраняли возможность последующего возвращения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.